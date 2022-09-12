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張小姐推着輪椅步入診所，輪椅上是張媽媽，張小姐說：「媽媽一向有風濕骨痛，近期轉風天，媽媽曾說頭痛不適，以為只是慣性身體毛病，給她塗點風油便了事。怎料一晚突然頭痛得雙目緊閉，一看就知承受著非常巨大的痛苦。急電白車，已經陷入了昏迷。做了顱腦CT，結果在右腦發現2×2×2的病灶，證實是腦梗塞。經過2小時的溶栓、取栓搶救，終於脫離了生命危險，轉到了普通病房。其後發現她巳喪失了言語功能，運動能力更是喪失了80%。醫院那邊告知後續的發展不會太好，保險經紀告知，有客人曾找你針灸已改善了，並建議我們盡快針灸，有機會康復的，對嗎？」



我答：「世衛已證實針灸能有效將受損的神經系統重新恢復的最佳醫療方法，所以針灸對創傷的神經系統，包括：腦梗塞導致的中風、腦脊髓神經創傷、腦神經受損和一切與神經反射有關的疾病，也起到防病治病的效果。但條件是當意外發生後，要盡快接受針灸治療，否則當神經損壞時間較長，恢復能力也相對減弱。」



（圖片來源︰iStock）



張小姐問：「防病？這個怎樣理解？」



我答：「對，當腦和脊神經受到創傷或因頸椎病、脊柱側彎等導致神經受壓，或出現肢體麻木、晨僵（睡醒後關節感覺僵硬，屈伸不利，稍為活動後便改善）、左右身體、面部感覺不一致，面癱或面神經痙攣等，其實也是神經創傷的一種。為了避免大中風的出現，建議盡快接受針灸治療，有助通經活絡、行氣化瘀、盡快恢復神經傳導，便可避免大中風的發生。」



張小姐續問：「現在可以怎麼辦？」



我答：「針刺：風府、啞門、陽陵泉和湧泉等穴，佐以艾灸，留針20分鐘，每日一次，七次為一療程，配合身體狀況，佐以內服中藥。」



張小姐嘆口氣，並問：「譚博，我媽媽只有55歲，不煙不酒，生活正常，就是晚飯後喜歡煲劇，這也是都市人的常態吧。可惜，不幸的事仍然發生！看見她的情況，我也很擔心有一天自己也會出事。請問日常生活中，我們有甚麼要注意嗎？



事發當晚，媽媽也像往常一樣吃完晚飯後就煲劇，她每天也看到累便去睡，這套劇集好像有點緊張，因此媽媽看到大約凌晨一點，感覺不對勁，出現了頭暈頭痛，但是她並沒有緊張，反而選擇了睡覺，後續的事情大家也就知道了。」



我答：「提醒，晚飯後不宜做這幾件事，否則會增加腦梗的風險。



晚飯後，少做這3件事

1、久坐超過2小時（脾氣虛）

脾：管轄消化系統、氣血、肌肉和四肢，意味脾虛，以上組織功能都會差。飯後應該提升消化功能，當飯後久坐，就更加傷脾和氣血功能。世衛組織曾表示，久坐一個小時，就會減少1分鐘壽命，由此可見久坐是不利於健康的。尤其對於中老年人來說，晚飯後久坐更是一種「慢性自殺」的表現。



吃完晚飯後，人體內的氣血生成，血糖會逐漸增加，血液中的營養物質也會增加，而這就會讓血液變得更加黏稠。此時，如果選擇了久坐在沙發上，那麼血液運行的速度會更慢，更容易形成斑塊、血栓！就是我們中醫所說的氣滯血瘀，因而造成經絡血脈堵塞。



因此，吃完晚飯後千萬別馬上坐下，應該按壓穴位，加強體內微循環，減輕血液粘稠度。



2、飯後睡覺（氣滯血瘀）



吃完飯後犯困是常見的一種現象，畢竟全身的血液此時都要前往脾胃參與消化和吸收，即使非常困，也不能馬上睡覺。因為此時腦部供血本來就少，若再平躺或睡覺，會進一步減少腦部供血，引起腦組織缺血缺氧。



如果飯後犯困，你可以喝點藥材茶或花茶，輕鬆一下，分散困倦。



3、飯後立即洗澡（血不養心）



心主腦髓，心腦共通，心缺血腦也一當殃。飯後就開始洗澡，首先會造成腸胃消化不良。飯後全身的血液都在參與消化吸收，如果立即洗澡，就會打開皮膚毛細血管，讓腹部血液大大減少，影響胃腸道的消化、吸收能力。



其次，影響大腦。飯後洗澡會減少大腦血液的供應，容易造成大腦缺氧，引起頭暈頭痛、休克。第三，對心臟也不好。因為會導致心臟血液供應減少，從而令心臟收縮無力，易導致心梗出現。」



張小姐說：「媽是腦梗導致的癱瘓，千言萬語彙成一句話，平時預防腦梗才是最重要的，看來我也要針灸調理保健一下。」











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