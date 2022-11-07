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「你這高尿酸就是吃出來的！」May姨對著坐在旁邊的女兒Cherry ，一直絮絮叨叨。

「你又不是醫生，你別胡說。」

原來，一個月前發現右腳的膝關節上腫了個大包，開始時還以為是長了腫瘤，嚇得一家人連夜跑到醫院進行檢查。

經過檢查後發現是虛驚一場，Cherry腿上的腫塊並非腫瘤，而是一個巨大的痛風石，Cherry的尿酸值高達821umo／L，而正常的尿酸值區間應該在208-424umo／L，比尿酸正常值高出了近兩倍。

從那天起，May姨逮著機會就要數落Cherry一頓，早就跟她說了那些不健康的食物不能吃，可惜怎麼講女兒也不聽，還非吃不可，吃到腫、痛後就開心了！

面對May姨的數落，Cherry自知理虧也不敢多說話，但是她內心完全不認同May姨的說法，尿酸高怎麼可能都是吃出來的？深信May姨只在胡說。

兩母女內心都有著各自的想法，到底誰的說法才是對呢？Cherry忍不住問：「譚博你好，尿酸高是吃出來的嗎？」

我答：「大部分人都覺得尿酸高出正常水平是因為飲食不當引起，事實卻不盡然。了解這個問題之前，我們需要先了解尿酸是如何產生的？

在中醫角度來看，尿酸，其實是肝、脾、腎臟功能欠佳所導致的疾病。我們體內嘌呤代謝的終末產物，它的形成是由氨基酸、二氧化碳、三磷酸腺苷以及磷酸核糖等成分共同參與。我們體內擁有一些特殊的酶，可將這些物質轉換成腺嘌呤，最終會轉換成尿酸排出體外，以上的生理循環，必須由肝、脾、腎臟腑產生協同效應。

一般情況下，血液中約有兩成的尿酸來自於食物攝入，其餘8成的尿酸是我們身體自我代謝產生的。

飲食中攝入的嘌呤，幾乎不能被身體所吸收利用，大部分會轉換成尿酸排出體外，在短時間內攝入大量的高嘌呤食物，會一定程度的增加血尿酸水平。但是在調整飲食後，尿酸水平又會降至原先的水平。

體內尿酸含量持續偏高，更多時候是三個原因所致，包括：疾病、藥物以及個人體質。本身脾虛、肝鬱、腎虛或臟腑功能欠佳的人群，長期使用利尿劑、免疫抑製劑類藥物等，都會導致尿酸無法及時排出體外，導致高尿酸血症出現。

也就是說，尿酸過高不僅僅和飲食相關，它是由多種不同因素共同作用下造成的結果，不能簡單地把『黑鍋』扣在飲食上。 」

Cherry 續問：「那麼當尿酸過高，找你針灸消腫止痛不就行了嗎？幹嘛還要戒口戒到沒人生樂趣？」

我答：「尿酸過高絕對不只造成關節問題，身體4個部位會發出求救訊號。

關節：大量的尿酸在體內堆積會形成尿酸鹽晶體（瘀），這些瘀塞物質會令經絡堵塞，並且在關節內沉積後會導致關節出現劇烈疼痛感。沒有及時治療和調理的話，會逐漸演變成持續性關節痛、慢性石性關節炎和多發性關節炎等，嚴重威脅患者的正常生活和健康。

心腦血管：長期尿酸過高，瘀邪和經絡堵塞會給全身臟腑、器官、組織帶來創傷，同時會給血管壁等帶來刺激和損傷，會很大程度地增加動脈血管硬化的風險。

腎臟：尿酸在體內會沉積於腎臟內，令腎虛、腎虧，引起急性尿路梗阻，導致患者出現少尿、無尿，嚴重的甚至會引起急性腎衰竭，對於患者的腎臟功能極為不利。

胰腺：尿酸鹽過量在體內堆積，會導致胰島細胞功能受損，讓其敏感性降低，增加罹患糖尿病的風險。 」

Cherry 問：「我就是愛吃，又不想痛風繼續影響身體機能，有沒有方法可以幫我處理問題？」

我答：「有，針灸治療。

針刺：陽陵泉、豐隆和三陰交等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，七次一療程。 」

Cherry 續問：「平時有甚麼東西可以多吃？」

我答：「對於體內尿酸過高的患者而言，日常的飲食需要進行調整，盡量保持低嘌呤的飲食模式。海鮮、紅肉、動物內臟、酒等食物，不建議食用，這些食物內含有的嘌呤含量相對較高，對於高尿酸的人群而言，食用後容易導致痛風急性發作，給患者帶來「多麼痛的領悟」，且會導致尿酸水平不穩定，對於後續的病情控制極為不利。高尿酸患者日常的飲食應注意多吃這些食物。

蛋：蛋類內含有豐富的優質蛋白，同時還是個低嘌呤食物，可幫助痛風患者補充營養，同時又不會導致尿酸升高。

圖片來源：unsplash.com

乳製品：乳製品同樣是優質蛋白質的重要來源，進入體內後所能代謝的尿酸含量很少。且乳製品內還含有乳清蛋白、酪蛋白等成分，這些物質可幫助促進尿酸下降，對於患者控制病情有一定幫助。

新鮮蔬菜：建議成年人每日攝入的蔬菜含量保持在500克左右，並盡量以深色蔬菜為主，足量的蔬菜攝入對於尿酸控制有很大好處。

要保持尿酸正常，這3點也不忘。

1. 多飲水、多排尿

多喝水可增加排尿量，在尿液排出的同時，體內多餘的尿酸也會被帶出體外，對於控制尿酸水平有一定好處。建議腎功能正常的成年人，每日飲水量保持在2-3公升，一些腎功能異常的人群則需要在醫生指導下飲水。除了多喝水以外，維生素的補充也要足夠，建議日常可適當地多吃一些水果。

2. 減少高熱量食物攝入

很多時候，高尿酸的人群都存在營養過剩的情況，所以限制飲食中熱量的攝入也非常重要，飲食要減少高熱量、高脂肪以及高糖份食物的攝入，盡量以清淡為主，多吃新鮮的果蔬。

3. 堅持科學用藥

一些通過生活調理無法將尿酸控制在穩定水平的患者，需要由專業醫生指導下進行藥調理和乾預。一定不要盲目地自行用藥，用藥與否、是否停藥等，都需要有專業醫生指導。另外，尿酸過高的人群日常還需要慎用阿司匹林、抗結核藥等，這些藥物可能導致尿酸水平進一步升高。 但是，任何食物都不可以代替藥物，尿酸過高人群必須接受正規治療，更要做好生活各方面的護理工作。 」

Cherry 點頭：「清楚、明白了！」







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