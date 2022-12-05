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「譚博，我一喝水，尿就多，這是怎麼回事？」

Ida只要喝水，尿就比較多，而且一個小時要去好幾次廁所。 雖然她不知道這是怎麼回事，但心裏總是忐忑，而且影響日常工作和生活，為了弄清楚這回事，她到來求診。

Ida苦著臉：「譚博，我真的很困擾，一喝水尿就多，是怎麼回事呢？」

我答：「單純從喝水尿多這個情況來看，其實要視乎喝水的分量、速度和當其時人體的個別臟腑功能而定。例如：若果長時間沒有飲足夠的水，體內缺水，這時補給就求之不得。又或者出汗很多，在體內津液不足情況下，當然要補水，否則，臟腑會失去平衡。不過，我們也可以歸納一下，喝水後尿多的原因，具體總結如下：

1. 正常情況：當我們一次性喝較多分量的水，體內津液突然增多，臟腑自然會將之平衡，將過多的津液排出，否則便會出現水腫。其實，當喝大量的水，水份進入血液循環的量就會增加，腎臟感受到的壓力也會增大，這時候可造成腎臟濾過增強，所以引起尿液增多。

圖片來源：unsplash.com

另外，當人喝了較多的水以後，人體內抗利尿激素的分泌量就會減少。 抗利尿激素的作用主要就是增加腎小管對水份的吸收，從而減少尿液的量。 當抗利尿激素的分泌量減少的時候，尿液的生成量就會增加，所以可造成喝水後尿多的情況。

2. 腎虛或腎虧：腎管轄泌尿系統和生殖器官，若果腎臟功能欠佳，小便頻密都相對比較小事。我們的腎臟上存在著兩大結構，即腎小球和腎小管。 腎小球的主要功能就是過濾某種物質，這些物質包括對人有用的和對人無用的，比如：水份、鈉離子、鉀離子、葡萄糖、尿素等。腎小管的主要功能就是重吸收，它可以把對人有用的物質重新吸收進入人體，這些物質包括鈉離子、葡萄糖等。

人的腎小球每天濾過的原尿在180公升左右，但是實際上人每天的尿液量大約只有1,800毫升左右。 大多數水份都被腎小管重新吸收了。

如果腎小管的功能出現了問題，重吸收能力就會下降，所以就會出現喝水後尿量增多的情況。

3. 尿崩症：尿崩症主要的原因是人體分泌的抗利尿激素不足或者各種原因導致腎臟對抗利尿激素的敏感性降低，進而引起腎小管對水的重吸收能力減弱的一種疾病。

尿崩症的患者主要表現為尿量增多、口渴。 大多數患者24小時內的尿量在4,000-10,000毫升，一般不會超過18公升。不過也有個別的尿崩症患者症狀比較輕，每天的尿量僅僅在2.5公升左右。尿崩症患者每天的喝水量和尿量是差不多的，而且尿液的顏色比較淡，外觀看起來和清水差不多。

4. 脾腎兩虛：脾主肌肉，脾虛令膀胱肌肉鬆弛。很多人都以為膀胱肌肉鬆弛的都是中老年人或曾經生產過的婦女，其實年輕人也會出現膀胱鬆弛。

按道理說，年輕人的臟腑或組織的功能都還可以，不至於會出現膀胱鬆弛。 但是需要注意，很多年輕人可能會因工作繁忙、天冷等選擇憋尿，而長期的憋尿就會引起膀胱肌肉鬆弛。

膀胱肌肉鬆弛了以後，就會引起排尿無力、排尿困難、尿瀦留等症狀。

我們每次排尿的時候，是需要膀胱幫助的，而且尿量剩餘不多的時候，還需要膀胱的擠壓作用才能把尿液徹底排出去。當膀胱肌肉鬆弛的時候，膀胱的力量就會減弱，那膀胱的擠壓作用也會減弱，所以就會出現排尿無力。膀胱的擠壓作用減弱以後，就會使得每次排尿時，膀胱內總會有尿液殘留，這樣的話，膀胱的尿液就會愈積愈多，從而引起尿瀦留。

5. 糖尿病：估計有不少糖尿病患者都知道，如果血糖控制得不好的話，就可能會出現口渴、多尿的情況。

我們都知道，糖尿病患者的血糖是升高的，這樣的話就會造成血漿的滲透壓增高，會刺激口渴中樞，從而產生口渴的感覺。

為了緩解口渴，就不得不喝很多的水，喝水喝多了以後就會出現尿多的情況。

與此同時，血糖比較高的時候，就會超過腎臟對於葡萄糖的重吸收能力，這個時候尿液中就會出現葡萄糖。尿液中葡萄糖增多以後，尿液的滲透壓就會增加，進而引起滲透性利尿，也會引起尿液增多的情況。 」

Ada續問：「喝水後尿多可以怎樣辧？」

這個時候，我們可以找醫生詳細診斷一下，或做一些檢查，比如：測量血糖、尿常規、腎功能、泌尿系彩超等。

如果檢查結果提示有某些疾病，那隻需要對疾病進行干預，症狀也能很快緩解。

而你的情況，正正就是長期過勞與壓力造成的腎虧，不單尿頻，還腰痠腿軟，我建議可針灸治療。

針刺：腎俞、命門和關元等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，七次一療程。一次過處理腎虧和尿頻的問題。」

Ida點頭道：「那就馬上治療吧！」







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