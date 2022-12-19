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咳嗽可能是肺癌給你的第一個信號！

馬太，54歲，生活習慣良好，不知道怎麼回事，忽然出現咳嗽、咳白痰的情況，有時候還憋氣。因為她從不抽煙也不喝酒，所以也沒往疾病上想，撐過去就算了。 直至丈夫投訴因馬太夜晚咳嗽，影響大家睡眠質素，所以才預約就診並作出檢查。

經詳細診斷後，情況很不樂觀，我建議需要進一步檢查。 胸部CT+強化檢查下發現右肺下葉佔位、縱膈內多發腫大淋巴結。這是很典型的肺癌表現，最後，檢查報告：肺癌。

馬太問：「譚博士，咳嗽是很普通的事，尤其近來新冠肺炎數字上升，很多人都咳嗽，何解我會咳個肺癌來？」

我答：「咳嗽與肺癌之間存在很大聯繫，很多肺癌患者正是以咳嗽為首發症狀而就診。

咳嗽是早期肺癌的第一個危險信號。

據統計，大約有35-75%的肺癌患者首發症狀為咳嗽。以咳嗽為首發症狀的肺癌患者中，又常常因為其症狀不典型認為不嚴重而拖延醫治，延遲就診率達到77%。

所以，出現這些咳嗽，務必小心。

1. 原因不明的咳嗽

肺為嬌臟，在沒有感冒、咽炎、肺炎等疾病的前提下，出現無緣由的咳嗽超過兩周，要警惕可能是肺癌引起。

2. 原來的咳嗽發生變化

如長期吸煙的人經常會有間斷的咳嗽，但近期咳嗽變得持續或是性質發生了改變，就需要警惕了。

3. 刺激性咳嗽

肺司呼吸，在呼吸平和下出現突發刺激性咳嗽，或咳嗽同時帶有痰液、白色泡沫痰，如合併熱毒或炎症感染可會有黃色濃痰，也有部分患者咳嗽的時候帶有血絲痰，這些情況都需要及時引起重視。 」

圖片來源：freepik.com

馬太續問：「那麼除了咳嗽外，還有甚麼症狀提示肺癌的出現？」

我答：「

1. 胸痛

由於肺癌令經絡堵塞，不通則痛，肺經起點在上胸，所以出現胸痛。出現該症狀的患者約佔比一半以上，特別是罹患周圍型肺癌的患者，胸痛很可能為首發症狀。 胸痛出現的部位較為固定，早期多為間接性疼痛，在體位改變、咳嗽以及深呼吸時可加重。

2. 聲音嘶啞

肺朝百脈，肺臟受損，百脈受害，肌肉聲帶無力，便容易導致聲沙。肺癌轉移灶壓迫到喉返神經時，亦會引起聲帶肌麻痹讓患者的聲音嘶啞。

3. 肩背痛

肺經起點從上胸，肩到手，癌變令肺經創傷，便會出現反射痛。同時，肺外圍型肺癌多會侵犯胸膜，繼而累及肋骨、胸壁組織，讓患者出現肩背部疼痛。

4. 杵狀指

肺朝百脈，脈絡不通，便會出現缺氧。表現為趾、指第一關節肥大，指甲凸起變彎，同時可能會有疼痛感。

5. 腰腿痛

肺為腎之母，肺臟虛弱便會波及腎。腰為腎之外腑，故腎虛則腰腿痛。約有一半肺癌患者會轉移到腰椎，繼而引起腰腿痛。肺癌引起的腰腿疼多在夜間加重，腎主骨，隨著病情發展，患者的骨頭也會受到破壞，容易發生骨折。 」

馬太嘆一口氣，問道：「那麼譚博士有沒有方法可以幫我？」

我答：「針灸。

針刺：孔最、列缺和截癌穴等，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，七次一療程。 」

馬太鬆了一口氣：「有得醫就放心了，但我從不抽煙，還有甚麼可以導致肺癌出現？」

我答：「吸煙容易誘發肺癌發生，但臨床上像馬太一樣不抽煙卻罹患肺癌的案例並不少見，罹患肺癌很可能與生活中的一些其他因素相關：

1. 二手煙

長期暴露於煙草環境下的非吸煙者，發生肺癌的風險也會上升30%，該現像在女性身上較為多見。

2. 室內空氣污染

室內空氣污染包括有甲醛、燃氣裝置產生的氮氧化物以及建築材料內所含有的揮發性物質等，都與肺癌的發生存在一定的關係。

3. 職業暴露

一些特殊職業的人群，需要長期暴露在石棉、氡、鎘、煤煙等環境下，這些物質容易對呼吸道造成輻射性損傷，繼而誘發肺癌發生。 」

馬太點頭說：「長知識了！」







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