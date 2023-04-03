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春天，百花盛放，理應輕鬆愉快開個好年頭，作為訂下一年大計與實踐的好開始。 但有些不幸的朋友，往往被春天之病纏繞，不單負面消極，身體還出現一系列不適的症狀，包括：睡眠質素欠佳、夜夢驚醒，情緒不穩、焦慮不安，脫髮、白髮增多，肩、頸、膊不適，腰酸腿軟，胃口欠佳，小便頻密，大便不穩，心悸、心慌，免疫力下降和月經失調等。而春天之病，正正就是抑鬱症。今次事件發生在Lisa身上。

Lisa說：「我近期出現睡眠障礙，有時嚴重失眠，有時又嗜睡，所以日間經常感到疲倦和缺乏精力，即使做些小事情也很費勁。對大多數正常活動都失去興趣或樂趣，例如我一向喜歡的shopping和運動，想起也欠缺動力。有時，突然感到悲傷、空虛或無助，就會哭成淚人。有時，即使小事也會引起暴怒、煩躁或沮喪，甚至焦慮、激動或躁動。說到胃口，更出現食慾不佳和體重下降。思維、說話和身體動作變得緩慢，有時又會記憶力變差。脫髮嚴重，剩下的頭髮也開始變白。就連肩膊和腰部都疼痛得要命，記得你說過腰痛多數是腎虛引起，我的情況是否又是因腎虛而起？但我不單止腰痛，就連全身都感到不適，究竟我患了甚麼病？」

經詳細診斷後，我答：「你患上抑鬱症。」

Lisa緊張地說：「我承認好多時我情緒不穩，但我覺得這是都市人壓力大普遍的現象，我又沒有自殘念頭。加上市面又開始復常，大地回春，又不像冬天這般灰濛濛，怎樣會搞個抑鬱症來？究竟是甚麼原因導致呢？」

我答：「抑鬱，原本就是春天之病，意指春天多發。原因：春季，萬物向上生長，在五行中入肝，也是肝氣旺盛的季節，肝氣同時也要向上升。若果平素情緒不穩，肝氣鬱結，經絡不通，又缺乏調理，便有機會在春季降臨之時誘發情緒病，抑鬱症便是其中一種。」

Lisa續問：「那肩膊、頸和腰的疼痛又是甚麼問題？」

我答：「肝腎同源，肝主筋、腎主骨，肝腎虧損，筋骨疼痛。」

Lisa嘆一口氣，突然又焦慮起來，問道：「我不想服用抗抑鬱藥，怕易服難停，但我就要一世情緒不穩，胃口不佳，脫髮嚴重，思維遲緩，反應遲鈍和周身骨痛？」

我答：「那又不用想得太灰，可以調理好身體，疏肝解鬱，補益肝腎，抑鬱症和不適症狀便會遠離你。」

Lisa緊張地問：「可以怎麼辦？」

我答：「針灸佐以內服中藥。

針刺：期門、日月、肝俞和太衝等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日1次。

內服中藥視乎當時身體狀況而定，建議可多服用：柴胡、白合和素馨花等藥、食材。 」

Lisa續：「那我就放心了！」







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