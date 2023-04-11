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一連幾天復活節假期剛剛完結，好友們都紛紛嚷著要減重滅脂，實行要為假日喪食而還債，當中，除了一人例外，她就是Becky 。

眼前的Becky不停將林林總總的朱古力往嘴裏塞，任意地喪食，大家看著看著，也嗅到不妥的味道。

Ida好奇問：「Becky不怕肥嗎？」

Becky沒好氣說：「怕都要食，你們有誰復活節收到的朱古力不合口味，也歡迎慷慨捐贈給我。」

當大家百思不解之際，Becky拉著我走到轉角處，問道：「譚博士，有些事情要請教一下！」我點頭示意繼續，Becky問：「其實我一向有痛經的困擾，近期更見嚴重，聽聞進食朱古力可以緩解，想知道是否可行？」

我笑答：「你不停地吃朱古力，其作用夠否緩解痛經的不適，相信你都很清楚。」

圖片來源：Unsplash

Becky點頭說：「就是不行，不單未見減痛，就連女人最痛的肥胖問題也跑了出來。」

我問：「之前你用甚麼方法來處理痛經問題？」

Becky 答：「服止痛藥。」

我問：「結果如何？」

Becky 答：「就是不行，我才狂吞朱古力，希望籍此減低痛楚。其實我也想問，中醫對經痛發作時，服用止痛藥的看法？又，有其他減痛方法嗎？ 痛到何種程度是不正常呢？」

我答：「從中醫角度來看，因為經痛長期服用止痛藥是治標不治本，應從體質調起。」

Becky 問：「可以怎樣辦？」

我答：「可通過針刺結合艾灸，達到減痛和調理身體的目的。

原理：利用針具刺激穴位，讓大腦釋放自身化學物質腦內啡來達到止痛和調理身體的效果。

取穴：針刺關元、血海、十七椎和承山等穴，佐以艾灸，以此治療痛經，疼痛消失的快，療效更持久。 或者針刺：關元、足三里、三陰交等穴位，配合艾灸，以艾灸獨特的氣味與溫熱的刺激來調整臟腑機能，緩解子宮肌肉反射性痙攣，達到解痙、活血、通絡、止痛的目的。 」

Becky 續問：「在甚麼情況下要馬上進行針灸呢？」

我答：「如果小腹疼痛難忍，需要臥床休息，或者出現腰部痠痛，甚至冷汗淋漓、暈眩、渾身無力、嘔吐腹瀉或肛門墜脹等症狀，以上這些情況請就醫。」

Becky 問：「那麼行經期間，有某段時間總有血崩式流量，安眠褲也應付不了，這是正常嗎？」

我答：「如果月經血量比較大並伴有痛經現象時，就有可能是一些器質性病變引起的：如子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜息肉等，都會導致月經量比較多。」

Becky 續問：「血量多少是標準？ 有時首天血量超多，後面3、4天血量很少。」

我答：「正常的月經期約為5-7天，若超過7天或血量並未漸漸減少，屬於經血過多；經期第二天後血量就瞬間變少，且每個周期排出量少過80毫升的血，可能是子宮或卵巢出現問題，屬於經血過少。 」

Becky緊張地問：「當出現哪些情況時，便要求醫？」

我答：「月經時大量出血，出現灰色分泌物，血塊直徑大於香港二元硬幣，兩個經期之間相隔的日數突然改變，周期少於21日或超過35日（連續兩個周期），經期出血超過8日，嚴重經痛，滴血異常等。 」







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