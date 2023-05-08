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天氣日漸炎熱，除了為我們帶來汗水，也為我們帶來了脫髮的煩惱，Ruby 便是其中一人。

Ruby 帶著帽子，苦著臉說：「譚博士你好，我近期嚴重脫髮，頭油又多，不知是否由於大回南天所致。最不適就是頭瘡暴現，令到頭皮出現痕癢，手痕去抓頭皮，竟然見到毛囊頭與頭髮一同脫落，換句話說髮絲又告凋亡。見頭髮愈來愈薄弱，實在很擔心，你看我頭髮還有救嗎？」

經詳細診斷後，我答：「當然有得救啦。」

Ruby 心急地追問：「我究竟發生甚麼事，突然出現嚴重脫髮？」

我答：「肝腎虧損，肺脾兩虛所導致。」Ruby 不明所以，我繼續：「肝腎同源，皆造氣血，肝腎不足，氣血虧虛。

又，腎其華在髮，意指腎有足夠的精華才能養髮，若腎自己都虛弱得無法自保，又怎會有能力養髮。

肝除了管轄氣血，還處理情緒。脫髮給患者帶來的焦慮與不安，當然會令情緒不穩，進一步傷肝，繼而影響肝血的生成。

脾胃乃後天之本，情緒欠佳影響胃口和營養的吸收，營養不足，髮絲無以為養。



圖片來源：Unsplash

氣血不足，經脈不暢，肺朝百脈，肺氣帶動全身精氣循環和氣血分布，經絡阻塞，肺氣疲累。另外，肺主皮膚與毛髮，肺虛不但會出現脫髮，就連皮膚都會變得薄弱過敏，再加上肺虛令皮膚分泌失調，油脂與水液分泌不均，於是便會出現油脂分泌過多，頭髮滿滿的油膩感，同時油膩堵塞頭皮毛孔，導致發炎生頭瘡，甚至有搔癢感。 」

Ruby 緊張地說：「對、對、對，這就是我出現的問題，你有辦法可以幫到我嗎？我的頭髮愈來愈稀疏，實在煩人⋯⋯」

我答：「用針灸佐以頻率電磁療。

針刺：百會、四神聰、脾俞和湧泉等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次。

同時，運用生物醫學頻率，重新喚醒毛囊功能，同時平衡皮膚整體分泌，令毛髮健康地生長。 」

Ruby 續問：「平時需要戒口嗎？」

我答：「辣椒、生冷、重厚味、肥膩、澱粉、奶類和甜食盡量減少，煙、酒戒除，盡量保持開朗心境，要有合理和足夠的作息。」

Ruby 眼泛淚光，並說：「我有信心頭髮可以再生，重新抬起頭見人。」







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