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Helen 心思細密，凡事謹慎，一向都有很高的要求，且事事上心，素來都背負著不少情緒包袱，這些一切，認識她的，無人不知，唯獨她自己本人拒絕接受。所以身邊親朋好友，也只好旁敲側擊地提點。可惜，悲劇並未因此而與Helen絕緣，不幸之事終於發生，Helen 突然中風了。

Helen 中風後，雖則性命可保，但就因為中風後遺而導致右邊手腳無力出現偏癱以及感覺喪失、吞嚥困難、言語不利、大小便障礙以及記憶力減退。所以，當她過了危險期，便馬上接受針灸治療。持續治療1個月後，身體恢復十分理想。

一向心急的Helen 問：「譚博士，我現在康復進度良好，那麼我幾時可以跟發病前一樣呢？」

我答：「你是腦中風，就是因為腦血管的病變，而造成腦組織的缺血及壞死。幸而你過了急性期便馬上進行針灸治療，所以身體恢復進度十分理想。現在，除了堅持治療外，還需要耐心等待，尚有很多進步空間。我們可以以一周或一個月作觀察，總之，半年之內都有恢復可能，奇蹟會在不經意間發生。」

Helen 續問：「我現在雖然可以將手臂抬起來，但卻無法自由控制，且有不正常的肌肉張力，患側手臂會不由自主的彎曲起來，我怕會影響針灸效能和復健的訓練。」

我答：「不會的，因為針灸除了恢復局部肢體的感覺和活動外，還會一次過通經活絡、活血化瘀、從而達到袪痰醒腦的功效，有助大腦和身體機能的康復，手臂的彎曲，也會改善過來。」

Helen 問：「有甚麼我可以盡量做的？好等身體更快地復原。」

我答：「可嘗試中風康復五法。

1. 天天對鏡露齒笑

作用：可刺激多個面部穴位和鍛鍊面部肌肉，對口歪、流口水等後遺症甚有裨益。

2. 養成天天梳頭和按穴位習慣

作用：梳頭和頭部按穴有助局部氣血運行。頭為諸陽之會，刺激頭部穴位對不同經絡和大腦都有修復作用，從而有助身體和言語相對應的神經復元修復（外傷者除外）。

3. 和家人朋友多握手

作用：確保有正常的社交生活。多握手，心態變得更正面。而且用力握手亦可刺激手部穴位和手部觸覺在大腦皮層的反射區，又可鍛鍊肌力，可謂一舉數得。

4. 動靜結合，保持好心情

作用：多活動（如：舉手、抬腿、說話等），配合針灸和內服中藥，有良好神經再生和促進肌肉生長的功效 ，更可宣洩不良情緒。當然，靜坐、冥想，甚至是充足的睡眠，都有助穩定情緒和病程。

5. 增進中風先兆醫學知識

作用：多學一點醫學知識，早些把握診治時機，也可及早防止再次中風。 」

Helen 說：「那就要多些見你啦！」







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