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近期，身邊很多朋友不約而同問及血管保養的問題，因為人體身上血管無數，若果保養不宜，血管閉塞或破裂，隨時會帶來生命危險。

Manny一向注重健康，不煙不酒，皮膚白滑，但雙腿的靜脈曲張令她異常煩惱，經詳細診斷後更發現：肝、脾、腎欠佳，經絡不通，體內有瘀，所以造成血流不暢，多發性血管堵塞。



圖片來源：freepik

Manny問：「譚博士你好，我一向注重身體，起居飲食檢點，何解會血管堵塞？」

我答：「你的肝、脾、腎臟欠佳，加上經絡不暢，便容易出現血瘀。外觀上出現血管堵塞還好，起碼令你注意到身體已出現問題，要快快去處理。若果瘀塞得無聲無息，血管受壓到破裂了，到時，就不是你想處理就能解決問題。」

Manny續問：「肝、脾、腎不好會影響血管，我不明白，請問可否分享一下？」

我答：「當然可以。」

首先：脾主肌肉，我們的血管都是由平滑肌組成，意味著脾強，則血管狀態理想；脾虛，則血管狀態欠佳。 」

Manny 問：「甚麼是平滑肌？」

我答：「平滑肌，分布在動脈和靜脈血管管壁、膀胱、子宮、生殖道、消化道、呼吸道、眼睛的睫狀肌和虹膜等。其實，但凡全身的肌肉，皆與脾臟有關。」

Manny 點頭示意明白，並續問：「那麼肝和腎又怎麼回事？」

我答：「肝腎同源，皆造氣血。意指肝和腎臟同出一源，都是製造氣血的，若果肝腎不足，則氣血欠佳。可以想像，若果氣血虛弱，平滑肌無以為養，那麼血管狀態必定欠佳。

又，肝主筋（軟組織），腎主骨（鈣離子），故所以肝腎同時影響著身體的軟組織（如：血管彈性）和鈣離子（控制神經傳導、肌肉收縮與舒張和血液的凝固），若果血管彈性、神經系統傅導、肌肉收縮和血液凝固等異常，對血管的危害存在一定風險。 」

Manny 緊張地問：「我的血管肯定有問題，那麼怎樣去處理？同時，全身有那麼多血管，又可以怎樣防止其他血管出現問題？」

我答：「針灸治療吧！

針刺：肝俞、脾俞、腎俞和湧泉等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程，不單對血管起到防病與治病之效，還可健脾益氣、補益肝腎，化瘀通絡，一舉數得。」

Manny 續問：「我還以為只需內服中藥？」

我答：「內服中藥牽涉到脾胃的消化與吸收能力，你正正是脾虛，換句話說，單純內服中藥，其吸收藥效會大打折扣，效果也未及理想。有見及此，倒不如針灸治療，跨過脾臟功能，待醫療功效從穴位沿著經絡直接到達臟腑與血管，從而做到針到病除，連中藥也毋須服用，那不是更好嗎？其實，不是逢看中醫，必食中藥的，治療方案，要視乎個體差異，個別情況而定，這才是個性化醫療方案。」

Manny 點頭，並說：「我現在明白了。」







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