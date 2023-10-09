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近日，因罹患新冠肺炎而入院的人數上升，令大家對抗發炎的關注度再提升。

最近很流行抗發炎養生和飲食，很多朋友都紛紛查詢如何可以讓身體的免疫力（防衛之氣）提高，有更好的抵抗發炎能力，有利於身體健康長壽，Ana便是其中一人。

Ana問：「譚博士，大家在這場與發炎對抗的鬥爭中慢慢意識到身體健康的可貴，對養生意識也是越來越濃厚，用傳統中醫的方法能提升抗炎能力嗎？畢竟，中招都實在令人擔心。」

我答：「多年研究發現，針灸和食物確實會提升身體抗發炎系數，意思就是說調理做對了，食物吃對了，確實有利於身體健康。」

Ana續問：「從中醫角度，何謂發炎？甚麼又是抗發炎調理和飲食？」

我答：「炎症，由病邪所致，分為外邪和內邪。新冠肺炎，正正就是外邪入侵人體而引起的炎症，其實就是身體免疫力抵抗外來侵略者的一種自我保護反應。當身體遭受病菌侵略，會產生的一些不舒服感覺（紅、腫、熱、痛、癢等）就是急性發炎。但因為有免疫力（衛氣）的存在，所以病菌並不會一直存在身體裏，當體內免疫力強大，病毒和細菌來得快去得也快，所以說這種發炎是急性的。

也就是說，如果身體免疫力（衛氣）不足的話，那麼就會無法抑制住病菌（外邪），讓病菌們在身體裏面胡作非為，身體變得越來越差，甚至會引發生命危險。 」

Ana問：「那抗發炎飲食『抗』的是否就是這個急性發炎」?

我答：「自然不是，如果短時間內的急性發炎都可以抵抗的話，那這些飲食都可以和藥物相提並論了。抗發炎飲食雖然真的存在，但是裏面抗的『炎』其實是慢性炎症，像是慢性咽喉炎、女性的陰道炎、骨盆腔發炎、B型肝炎、慢性胃炎、糖尿病、癌症等。

之所以這些慢性發炎會發生，就是因為患者本身身體的抵抗力比較差，或是長期病患者、老年人等，因為臟腑虛弱，所以生理機能衰退而導致的。 」

Ana問：「如何有效提升身體免疫力（衛氣）？」

我答：「要提升身體免疫力，我一般除了透過針灸和藥物對症治療外，也會建議加入抗發炎飲食。

而『抗發炎飲食』就是堅持吃的話，可以讓免疫力維持在穩定狀態，同時可以預防、抵抗慢性發炎（內邪和外邪）對身體造成的危害。

對於這種對身體大有益處的食物，自然是不能放過，但有『抗炎飲食』，就會有『促炎飲食』，促炎飲食的作用自然和抗炎飲食反過來。日常生活中，無論是抗發炎的，還是促發炎的飲食都是非常常見。 」

Ana緊張地問：「抗發炎飲食和促發炎飲食分別是哪些？」

我答：「抗發炎飲食：全穀物、新鮮蔬果、豆類堅果、魚類、天然香料、花茶綠茶、瘦肉等。

如：

1. 菇類（菇類、香菇、金針菇、平菇）：健脾理氣。

2. 胡蘿蔔：養肝、健脾、利腸。

3. 紅薯：健脾利胃、益氣。

促發炎飲食：精緻碳水、炸物、高糖食物、紅肉加工肉、飽和脂肪、反式脂肪等食物。

其實有些根本不用記，生活中甚麼飲食是有利於身體健康，甚麼是危害身體，大家也都是知道的，就是想讓大家好好吃飯，畢竟『病從口入』確實也有其道理。

當然，抵抗發炎（外邪），無論是急性的，還是慢性的，想身體少受一點傷害，強大的免疫力是非常重要的，所以平時好好護理身體，好好吃飯，通過適量的活動、規律的作息、平和的心情等來與抗發炎針灸和飲食互相配合，一起共築健康的防護牆。

但是，當生病時，光吃抗發炎飲食是不足夠的，生病還是要看醫生針灸和吃藥的。 」

Ana說：「明白了！」







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