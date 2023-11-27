收藏文章

Menna一向有痔瘡的問題，所以久不久便會排便出血，對她來說也是習以為常，只是近期見情緒不穩，經常勞氣，所以心情欠佳，才來求診。經過詳細診斷後，轉介化驗，得出報告：大腸癌。

Menna 問：「譚博士，從中醫角度，怎樣看大腸癌？」

我答：「大腸癌是由於正虛感邪、內傷飲食及情志失調引起的，以濕熱、瘀毒蘊結於腸道，傳導失司為基本病因，以排便習慣與糞便性狀改變，腹痛，肛門墜痛，裏急後重，甚至腹內結塊，體重減輕為主要臨床表現的一種惡性疾病。大腸癌包括結腸癌與直腸癌，是常見的消化道惡性腫瘤。在世介各地，大腸癌的發生率都有上升趨勢，好發年齡為30-60歲。 大腸包括迴腸和廣腸（直腸）。迴腸上接闌門，下接廣腸，廣腸下端為魄門（肛門），其經脈絡肺，統攝於脾臟。它的生理功能是接受小腸下注的濁物，主津液的進一步吸收，司糟粕傳送，並將之排出體外。大腸癌的發生以正氣虛損為內因，邪毒入侵為外因，兩者相互影響，正氣虛損，易招致邪毒入侵，更傷正氣，且正氣既虛，無力抗邪，致邪氣留戀，氣、瘀、毒留滯大腸，壅蓄不散，大腸傳導失司，日久則積生於內，發為大腸癌。 」

Menna 續問：「有什麼致病因素？」

我答：



「1. 外感濕熱、久居濕地。外感濕邪，導致水濕困脾，脾失健運，則內外之水濕日久不去，可引發本病。



2. 飲食不節。恣食膏粱厚味、酒酪之品，或過食生冷，或暴飲暴食，均可損傷脾胃，滋生水濕，水濕不去化熱而下迫大腸，與腸中之糟粕交阻搏擊或日久成毒，損傷腸絡而演變為本病。



3. 情誌所傷。所願不遂，肝氣鬱結，肝木太過克伐脾土，脾失健運，水濕內生，鬱而化熱，濕熱合邪，下迫大腸，誘生本病。



4. 正氣虧虛。先天不足或年高體虛之人，脾虛腎虧。腎為先天之本，脾為後天之本，兩者與水濕的運化也有密切的關係，兩臟虛損，導致水濕內停，日久導致本病的發生。 」

Menna 問：「對於此病，身體會不會有什麼暗示？」

我答：「有。 排便習慣與糞便性狀改變。腹痛，肛門墜痛，裏急後重，甚至腹內結塊是本病的基本臨床表現。

1. 排便習慣改變指排便的次數增加或減少、排便時間延長等改變；糞便性狀改變是指常有腹瀉，糞便呈糊狀或黏液便，或有大便秘結，洩瀉與便秘交替；常有便血或痢疾樣膿血便，大便變扁變細。

2. 腹痛。 常呈持續性隱痛，但若有腸阻塞則多呈絞痛，且伴隨明顯的腸脹氣。

3. 肛門墜痛，裏急後重常同時存在。多在大便時症狀加劇。

4. 腹內結塊。 以右下腹多見，結塊質硬、固定，無壓痛或有輕度壓痛。 」

Menna 問：「其實，這個病有沒有得預防？」

我答：「預防與調攝。 避免不良精神因素的刺激；改變不良的飲食結構、飲食習慣，如控制脂肪攝入，增加纖維膳食；積極治療慢性腸道疾病。痔疾、血便患者需正視及盡快醫治，並定期進行腸道檢查。養成定時排便的習慣，注意排便習慣和糞便性狀的改變等，有助於大腸癌的預防和早期發現。」

Menna 問：「有沒有食療湯可推介？」

我答：「有。

當歸赤小豆煲瘦肉（1人分量）

材料：瘦肉200克，當歸10克，赤小豆50克，肉桂6克，陳皮3克，海鹽適量。

做法：將材料洗淨放入鍋內（肉桂除外），加水適量，文火煲2小時；再放入肉桂，再煲半小時，海鹽 調味即可飲用。

功效：清熱解毒，和血止瀉。適用於中晚期大腸癌，症見腹痛隱隱，久瀉不止，便下粘液膿血，赤白相兼；形體消瘦，面色蒼白，聲低氣怯等。

禁忌：濕熱俱盛，屬純實元虛者忌用。」







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱