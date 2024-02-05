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過年，一向都是大家重視的大節，我們幾個好友，相約一起辦年貨，準備豐富賀年菜，和家人們迎接吉祥之氣，開個好意頭，讓新的一年好運連連。

甫坐下，一見 Fanny 已經知道她一定冇運行，怎料我還未開口，她已搶著說：「你看，我這黑眼圈，若果這樣過年，肯定黑足一年。你有沒有辦法出手急救一下？」

我問：「發生甚麼事？之前也好好的。」

Fanny 答：「最近遇上一個困擾不已的問題：夜尿頻繁。每天晚上，都要起床好幾次上廁所，嚴重影響睡眠和食慾。近期，更加感到疲憊和不安。」

經詳細診斷後，我答：「你患上了多尿症。」

Fanny 續問：「夜尿頻繁的原因有哪些？」

我答：「主要是：腎臟功能不足、脾胃功能失調、氣滯血瘀和情志失調等有關。

1. 腎虛

腎主水，是人體水液代謝的主要器官。如果腎臟功能出現問題，會導導致水液代謝失常，表現為夜尿頻繁。



腎虚是一種常見的中醫病理狀態，常見於過勞、長期壓力、先天不足、氣血虛弱和中老年人群。腎虚的症狀有夜尿頻繁、腰膝痠軟、頭暈耳鳴、精神疲乏、失眠等。

2. 脾胃失調



脾為後天之本，脾主運化水液，胃主受納水谷。



如果脾胃功能失調，容易導致水液代謝異常，從而引起夜尿頻繁的症状。常見的脾胃失調的症狀有食慾不振、消化不良、便秘等。

3. 氣滯血瘀



氣滯血瘀是中醫常見的病理狀態，常見於氣血虛弱、經絡堵塞、虛勞、勞損、大病、久病患者和中老年人群。氣滯血瘀的症狀有月經失調、月經量少、經行血塊、水腫和腰痠背痛等。

4. 情志失調



情志失調是指情绪波動過大，易激動、易怒、易焦慮等。情志失調可導致臟腑功能紊亂，從而引起夜尿頻繁。」

Fanny 問：「可以怎樣解決問題？」

我答：「針灸配合內服中藥。

針刺：命門、腎俞、脾俞和湧泉等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次。」

Fanny 每天按時服藥，並隔日進行針灸，一周後，她感覺身體有很大的改善。夜尿的次數減少了，睡眠和食慾也逐漸恢復了正常。十天後，她的病情完全得到控制，連黑眼圈都大大減退。

Fanny 鬆一口氣，並問：「怎樣防止夜尿反覆發作？平時有甚麼需要注意的地方？」

我答：「除了針灸和中藥治療外，夜尿頻繁的治療也需要综合考慮飲食調理和生活習慣等多方面因素。

在日常生活中要注意飲食調理，避免過量飲水和攝入刺激性食物，如：辛辣、酸甜、咖啡等，特别是在睡前2小時內盡量不要大口大口地喝水，當然，喝少量是可以的。

同時建立規律作息時間，保證充足睡眠，避免長期熬夜。

兒童和老年人等患者，可嘗試採取定時排尿、控制飲水量等行為治療。

治療夜尿的方法要因人而異，應根據患者當時的具體情况選擇合適的治療方案，從而獲得最佳的治療效果。」

Fanny 點頭同意。

我續：「夜尿與黑眼圈一併改善，新春將至，實行來個行運一條龍。在此預祝大家身體健康、龍年行好運！」











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