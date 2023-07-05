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在六月的第一篇文稿分享了「尊重」，鼓勵父母尊重子女所作出的決定。文稿「出街」後我收到一些反饋：「假如子女所做的決定都是錯的，我真的眼睜睜看著他們錯嗎？」我很好奇：「這些孩子是否從小便有機會『練習』做決定？在他們做決定前，教養者有否提供足夠的指引，幫助他們作出正確的決定？」

我認識一對父母，家有獨女，一直備受溺愛，過著飯來張口、衣來張手的生活。直至女孩中學畢業後到外國讀書，生活變得一塌糊塗。租屋時，業主報價清潔費用竟和租金差不多，她因為對金錢沒有概念，也不虞有誤，照付，直至半年後跟母親提起才發現有問題。適逢考試期間傷風感冒，她竟不懂得拿醫生紙請假，結果被學校以曠課論。最後，過了一年要續期簽證，她竟然不知道要處理，結果逾期居留，被學校發現後要停學﹗很匪夷所思吧？我實在不好意思開名。

許多人形容Z世代為「港孩」，因為他們大多在極受父母保護的情況下長大，欠缺獨立自主的能力。試問如果從小至大，事無大小都是由別人安排，到他們須自立的時候，突然要作出重大決定，他們如何具備這項「超能力」？更可笑的是，當子女做錯決定時，父母會更抓緊決定權，卻未有檢討整體過程。

筲箕灣金東大私房菜的老闆輝哥，讀書不多，不過成功非僥倖，他對生活有一套哲學，對教養孩子也有自己心得。因為做餐飲業，輝哥輝嫂都要長時間工作，而且輝哥出身蜑家，連講廣東話也帶有蜑家口音，所以絕不可能陪兒子溫習功課。然而，大兒子幼稚園升小學時，他已經讓孩子瞭解不同學校的特性，要孩子自行選校。當年孩子未能升讀心儀小學，自己比輝哥更失望。輝哥很悠然，給兒子一個方向：「派唔到，咪過兩年考囉﹗」

日常瑣事，輝哥也讓兒子處理和決定。當一家人到外地旅遊，抵達彼邦後，還在唸小學的兒子要負責問路和行程安排，對此輝哥一臉理所當然地說：「花那麼多錢給你讀書和補習，英文不會連讀書不多的老爸也比不上吧？」我曾經跟輝哥去旅行，他絕對一絲不苟，安排穩妥。他只是願意放手讓孩子安排，縱使碰壁，也會一起承擔不便，視之為孩子的學習機會。輝哥大兒子後來在傳統名校以風紀隊長畢業，中學最後一年更因成績和品行優異獲學校免除學費。自此輝哥更放心讓孩子發揮，大學未畢業已有投資銀行向他下聘書，第一份工作已經交稅超過十萬元﹗

父母不妨從今日開始，讓子女嘗試學習對自己負責——給他們一個小預算，讓他們要從前菜、甜品，或特飲之間作出選擇；在時間管理方面，讓他們選擇玩樂還是準備測驗。做事不能一步登天，做決定亦然。讓子女從做微小的決定開始，學習為自己的決定負責。過程中，讓他們感受到父母是他們的依傍，在猶豫不決時放心尋求父母的協助。當孩子要為自己的決定負責，他們才會容易作出正確決定。







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