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我大學畢業不久便患病，少時傷春悲秋，覺得生命苦短，便訂下一系列目標清單。前陣子和朋友分享一些已完成的目標，當中包括自駕開船往另一國家（結果我花了九個月時間由香港開船到南非開普敦）、自己騎馬由一個國家往另一國家、在三十歲前成立自己的慈善團體（結果成為慈善機構主管逾十年），還有踏自行車穿越歐洲多國等等。朋友聽罷，很鄙視地笑說都是一些花錢便能達成的事情。我立即抗議：一、花錢是要先儲錢，儲錢的過程可不容易。二、除了花錢以外，也必須有計劃及努力地進行培訓甚至考取牌照，過程漫長，更要具備毅力及意志力才能達成的。因此，目標固然重要，但達成目標的過程其實更具意義。

許多人談及目標時，常常把著眼點只放在「是否達成」，鮮有問到是否享受在過程中的得著。最近舉行的UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽），香港越野跑手張敏怡以29小時14分31秒，跑完172.2公里及9967米攀升的賽道，全場女子第17名，亦創出香港女跑手歷來最佳的成績。她賽前訂下的目標是在30小時內完成，目標明顯達成了，然而為了完成這個目標，她在賽前得到了什麼？心路歷程又如何呢？在同一個賽事中，毅行者冠軍楊志成因身體不適而中途退賽，未能達成目標，是否會代表他完全沒有得著？

我們訂立目標時，當然希望能夠達成，但如果側重最終目標而忽略了過程的得著，卻是十分可惜的。我小時候曾發生意外，手指被捲進單車鏈中，自此對騎單車有所畏懼。2005年法國里昂推出共享單車，家人齊齊試用此項設施，並樂在其中，唯獨我未能參與。我就覺得總不能一輩子活在恐懼中，一定要以完成那騎單車歐遊多國的目標來激勵自己去努力準備。今年暑假，我和表姐在里昂借用共享單車去買菜時，驀然回首，原來這些年是真的有進步，心裏有說不出的滿足感。

父母往往對子女在各方面的成就寄予厚望，為他們訂立各樣目標，希望他們能夠逐一達成。然而，達成目標可能是一刻的事，過程卻可以十分漫長，如果子女能夠享受整個漫長的過程，並在過程中為自己不斷地提昇進步而欣喜，即使到最後未必可以達成目標，也可能會有新的啟發。

那些成功登上珠穆朗瑪峰大本營的登山者，很多只能夠在迷霧中隱隱約約看見傳說中小小三角型的珠峰，然而這並不影響他們享受整個登山過程。作為曾登上大本營的一份子，我所領略到的是，儘管達成一些標誌性目標的重點是最終點，然而留下深刻回憶的仍是過程。因為在過程中，會磨練自己，促成改變和進步，發掘更優秀的自己。當目標完成後，留在我們記憶裏的，會是那些我們努力攀過困難和艱苦換來的美好回憶。對我來說，在成功抵達珠峰大本營的路上，最令我回味的是不同國藉登山者分享的經歷和大家在當中的互相扶持。







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