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剛過去的國慶長周末，我們的宿生獲贊助觀賞電影《點點星光》。故事講述廣州一所普通的鄉村小學跳繩隊，在體育老師及年輕支教老師的帶領下，不斷突破自己，最後取得跳繩世界冠軍的勵志故事。

感謝楊祖貽先生及雁心會樂幼基金贊助香港學生輔助會宿生觀賞電影《點點星光》。

電影開首十分仔細地描繪學生們的各種背景，當中有父母在深圳工作的留守兒童、單親家庭、外省來沒有本地戶籍的勞動家庭等。片中的孩子選擇了跳繩為他們努力的目標，縱使他們選擇的原因各有不同——有一對雙胞胎兄弟為了得到新外套和新鞋子才加入跳繩隊，有一位女孩子為了得到佳績從而可以繼續升學——但他們的共通點是付出的努力十分真確。他們每天早上天未亮就必須從家裏出發，徒步走到學校練習；他們的課餘時間，除了分擔家務，便是跳繩；他們所苦惱的事，除了家裏的問題，便是如何跳得更快。苦嗎？必然的，他們也曾有放棄的念頭，但因為有朋輩和老師的支持，加上感受到跳繩帶來的挑戰，他們撐過了，以至可以站上世界的最高點。

片中的體育老師在鼓勵他們時，曾說：「一個人選擇不了自己的出身，但是你可以選擇自己成長的道路和生活。」這句說話亦十分適用於我機構的宿生。選擇這部電影，是希望藉著這真人真事，鼓勵我們的宿生。我們的宿生與片中孩子的背景十分相似：父母因為不同原因而不在他們身邊、單親家庭、新移民等。但孩子們沒有因為背景而自怨自艾，反倒靠著自身的努力闖出一條充滿希望的路。我們希望宿生能得到啟發，學效片中孩子走出自己的人生路。

電影中的對白固然十分激勵人心，然而，這個選擇背後也有其他人的支持，所付出的努力不容小覷。當觀賞電影時，有一幕令我十分難忘，就是老師在嚴厲外表下的溫暖扶持。由於要提升孩子的水平，體育老師強硬地將訓練時間提早至凌晨五點半。有一位住在山上的孩子，她特別怕黑，卻不敢怠慢，但當她翌晨戰戰兢兢地用電筒照明離家時，發現老師已騎著電單車在不遠處等著載她。這讓我聯想到我一班優秀的同工，在工作以外的時間為宿生無私的付出。

我們有寄養家長會自掏腰包帶寄養孩子到國外旅遊，因為希望他們能有同齡孩子的見識；我們的社工曾在極端情況下將宿生帶回家照顧；同工也會在工作以外時間陪伴宿生渡過公開考試放榜，並在家庭發生事故時陪伴他們；就算宿生已經離院，同工仍會跟進他們的情況。這一切，只因為我們真心在乎孩子。

縱使我們不能選擇自己的出身，卻可選擇自己要走的路，選擇了，就要堅持下去。過程中雖然會遇到不少打擊和挫折，但勿忘身邊有不少同行者與你們在一起。有些同行者表面上對你們十分嚴厲，但他們內裏總有一顆溫柔的心，希望你們能變得更好。

點點星光，源於孩子們在天未亮時，拿著電筒從四方八面走到學校練習的場景。老師也在學校的天台，亮著電筒指引他們學校的方向。他們每人代表著一顆星星，一顆星星的光十分微弱，但當所有星星聚集一起，便能發出耀眼的光芒。







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