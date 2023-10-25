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一年一度的諾貝爾獎已從月初開始陸續揭曉，得獎者的偉大貢獻往往與我們的生活息息相關。正如今年諾貝爾醫學獎的得主，便是開發了「mRNA（信使核糖核酸）」技術，使mRNA新冠疫苗問世，成功拯救了許多人的性命。然而，在看過這些報導之後，除非得獎者曾與我接觸或有淵源，例如在職的學校乃我的母校，我一般都很快便忘了他們的名字。事實上，歷屆有多少諾貝爾得獎者的名字及成就仍被人牢牢記著？

今年的諾貝爾化學獎由美國化學家巴汶帝（Moungi Bawendi）、布魯斯（Louis Brus）及俄國學者艾吉莫夫（Alexei Ekimov）獲得，以表彰他們對於「量子點」（quantum dot）的發現和發展貢獻良多。相信你們轉眼便忘了他們的名字，然而你可能會記得初中時要你背元素表的化學老師。我們會記住一個人，有時候並非因為那人的成就多卓越，而是那人在我們的生命中所留下的痕跡。

當我偶然碰見舊生時，他們都會很雀躍地分享當年的生活點滴，以及同工對他們的照顧及啟發。荷蘭宿舍的舊生「青蛙」向我分享前院長Pauli對他的鼓勵和建議，以至對他後來在事業及視野上有莫大的幫助。另一位石壁宿舍的舊生家俊，講述當年獲得東灣莫羅瑞華學校班主任鄭老師鼓勵，由群育學校重返中學，再考進大學修讀社工系，現時為我們石壁宿舍的同工之一，陪伴現時的宿生面對不同的挑戰。而我亦曾在之前的文章中分享過荷蘭宿舍舊生周世傑，他在今年新棋院開幕時還邀請了當年的家舍導師出席開幕禮。他們的故事都反映了在他們的成長過程中，我們同工對他們都有重要的影響。

家俊與鄭老師

（由作者提供）



香港學生輔助會至今已服務社會六十六年，每位宿生的留院時間長短不一，我們的同工或許只是他們生命中的一位過客，短暫地在他們的人生中停留，因著同工的努力和對每一位宿生的著緊，在不少宿生的生命中留下溫暖的痕跡，就算宿生離院了，亦會經常從他們的口中聽到同工們對他們生命的影響，對同工而言，這便是最大的回報。

而今年，我對諾貝爾醫學獎的得主之一 Katalin Kariko 有特別深刻的印象。她在八月時曾訪港，在講座中提到她的坎坷科研路——她的研究項目曾被多次質疑而不獲批經費，因而四次失去大學的工作，得獎時更沒有一個學生，以她的成就來說實屬少見。相比起她的經歷，卑微的我不過是不時被孩子們「挑機」，就當作是訓練我的耐心和抗逆力吧！