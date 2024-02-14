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新年伊始，現今學校仍會要求學生在新一年的第一篇作文寫下今年的大計嗎？學生時期的功課慣例已成為我的習慣，會在新的一年想想接著的大計；對機構亦然，計劃今年如何做更多為了孩子的活動及服務。

（由作者提供）

今年社會福利服務的整筆撥款手冊加入了有關成本分攤方面的工作指引，而業界所有持份者尚在摸索這項新指引對我們工作的影響。為此，同工們也向我打聽機構的指示。然而，正如上帝並非因為生物分類而創造蝴蝶和蛾*，我們也不應該因為資金來源或記帳方式而影響我們為孩子提供所需。我們謹守「一切為了孩子」的信念。

我們提供膳食應付孩子身體的需要；均衡飲食令他們有健康的身體；及偶爾讓他們有機會品嚐美味的食物以滿足味蕾（希望他們都覺得美味吧，畢竟眾口難調）。在最近的數次寒流，我們為他們提供保暖衣物。我們亦提供各式各樣的興趣班，培養他們的興趣和喜好。我們照顧超過300位不同年齡層的孩子呢！你能想像我們要為他們不同的喜好長處所提供的興趣班嗎？簡直比十八般武藝還要多﹗我們為有需要的宿生提供學業方面的輔導；還要為即將離院獨立生活的宿生提供一連串的訓練、心理輔導及財政津貼。

世界瞬息萬變，我們的服務也會隨著社會進步作出微調。例如因應奧運將滑板列入競賽項目令運動引起廣泛注意，也吸引宿生對此運動產生興趣，我們便舉辦滑板班 （感謝贊助者資助之前的滑板班，但因為滑板班需要持續地舉辦，因此我們仍在尋找持續的贊助者）；香港的貧富懸殊問題嚴重，當普遍朋輩都有離港經驗，宿生會對自己未曾到香港以外地方感到脫節，我們便爭取機會讓他們外遊，令他們不會感到在長假期後與同齡人有隔膜（再次感謝不同贊助者的資助！）。今年，我們有感於宿生因不同的家庭問題而形成心結，我們申請參加香港電台社區參與廣播服務，希望製作節目讓公眾更認識兒童住宿照顧服務，也讓宿生有機會透過大氣電波向家人傾訴心底話，在此特別感謝大家早前的投票支持，令我們有幸進入第二輪評審，期望宿生們的心聲有機會被聽見。

在寫下今年的大計後，接著便是怎樣去執行。其實我們許多計劃都需要大眾的支持才能實踐，因此我亦希望藉此呼籲大家支持我機構的「捐利是．分享愛」活動，幫助我們為宿生提供更豐富的體驗機會。詳情請瀏覽我們最新出版的會訊：https://hksas.org.hk/attachment/publication/publicationPdf/1707273284abxiJ.pdf

最後，祝大家新年快樂，主恩常在，福杯滿溢。

*蝴蝶與蛾同屬鱗翅類。科學家嘗試以不同特徵區分蝴蝶與蛾，但在生物分類系統裏仍有許多例外情況，所以除非專攻的術業，一般會提議兩者的區分不宜太過執著。