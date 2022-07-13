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「真是熱得很厲害！」Winnie說。

「小暑到了。天氣真的很翳焗。」我說。

「要消暑嗎？例如冬瓜？」Winnie問。

「如果在戶外時間長，容易受暑氣，這時可煲一些消暑湯水，瓜類是常見材料。冬瓜比較寒，脾胃虛弱的人士可選擇節瓜。節瓜性平，味甘，入肺、脾、小腸三經，有生津止渴、解暑濕、健脾胃、通利大小便。

甘草性平，味甘，主要入心、肺、脾、胃經，有益氣補中、清熱解毒、祛痰止咳、緩急止痛、調和藥性的作用。甘草能入歸十二經，是一種補益中草藥，又稱國老。生甘草能清熱解毒、潤肺止咳、調和諸藥性。

夏天又怎能忽略健脾袪濕呢？花生和粟米能健脾和胃。花生性平，味甘，入肺、脾 經，有醒脾開胃、理血通乳、潤肺利水的作用。粟米性涼，味甘鹹；入腎、脾、胃經；有健脾和胃、補虛損、除煩止渴、通利小便的功用。

這些材料可煲成時令湯水。」我說。

「今晚又有湯喝了。」Winnie笑道。

「除了飲食外，盛夏又是進行一年一度三伏天灸的日子。這時大地的能量開始往下、往內收，可使用白芥子、細辛等辛溫袪寒的中藥，研成的粉末，再用新鮮薑汁調成天灸泥，敷貼於特定的穴位上。藥物通過穴位的刺激和吸收作用，能疏通經脈、行氣活血，從而達到冬病夏治，防病治病的作用。」我說。

「哪些人可以做天灸呢？」Winnie問。

「陽氣不足、腸胃敏感、鼻敏感、容易感冒等都適用。」我說。

「三伏天，一定要那三天嗎？」Winnie問。

「由夏至日開始計算，第三個庚日開始初伏，維持十天，這時可以始貼第一伏天灸。2022年天灸由7月16日開始。天灸是發泡療法之一。因此貼藥患者要因應皮膚狀況，根據醫師建議，貼藥時間的長短。就算發泡也是正常反應。天灸治療期間，飲食宜清淡，並戒食生冷、蝦蟹、糯米、鵝鴨等食物。」我說。

「喝這個湯就沒問題了。」Winnie笑道。

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