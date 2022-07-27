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「今年大暑天真的炎熱得很。」Pauline說。

「真的很翳焗，據聞是近來最高溫紀錄之一。不少人中暑了。」我說。

「朋友的爸爸在烈日當空下工作暈倒受傷，幸好沒大礙。」Pauline說。

「大熱天時必定要留意散熱，要散熱必要多喝水。現在大家都知道正常體溫介乎攝氏三十六至三十七度，人是恆溫動物，身體通過排汗來維持體溫正常。血汗同源，汗為津液一部分，因此我們必須飲足夠水份，一天最少兩公升溫水。」我說。

「為甚麼要溫水？這麼熱不應喝冰水嗎？」Pauline問。

「汗為心之液，心夠強壯才能正常排汗。心屬火，若喝冷飲，很容易傷心火，這樣出汗便不利了。

除了不要吃喝生冷，還要飲食清淡。夏天，氣血往外升散，所以內裏氣血相對不足，脾胃的消化力相對來說不及冬天。再加上吃喝生冷，脾胃功能更差。再進食油膩食物，脾胃功能進一步削弱。這就造成濕滯。

濕滯，表示氣血運行不暢，如何排汗來散熱？」我說。

「那麼吃甚麼才好？」Pauline問。

「民間有說法夏吃瓜。瓜正是夏日盛產的食物。剛才提到飲食要清淡。夏天煲湯多為滾瓜湯，味道清淡，因為煲久了變得偏補。消暑我喜歡用節瓜，因為現代人脾胃都不太好，節瓜性淡，味甘，入肺、脾、小腸三經，有生津止渴、驅暑和益胃健脾的作用。除了節瓜外，粟米和赤小豆都能利水滲濕。不少病人都說身體重墜，感覺水腫了。粟米性涼，味甘鹹；入腎、脾、胃經；有健脾和胃、補虛損、除煩止渴、通利小便的功用。赤小豆性平，味甘酸；入心、小腸經；功效包括利水除濕，和血排膿、消腫解毒。

脾胃虛弱，濕困使中焦氣血運行不暢，自然影響胃口，或大便爛和腹瀉。所以可以加蓮藕和芡實。煮熟了的蓮藕性微溫，味甘，有補益脾胃、止瀉、益血的作用。芡實性平，味甘、澀，入脾、腎經，能益腎固精、健脾止瀉、除濕止帶。

這些材料就可煲成時令消暑湯水了。」我說。

「雖然你說少開冷氣，但這麼熱，不開不行。」Pauline說。

「天氣有愈來愈熱的趨勢。要多鍛煉身體，讓身體適應氣候轉變。心靜自然涼，都巿人生活急速，讓自己慢活一下，就不會那麼熱了。循序漸進就可減少使用冷氣。」我說。

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