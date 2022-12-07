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「天氣轉冷，早上又流鼻水了。陳醫師，我感冒了嗎？」Jade問。

「早上起來流清涕，到了中午又會好一點？」我問。

「對對，通常都是起床一小時內流鼻水，然後就沒大礙了。」Jade說。

「已經多久了？」我問。

「自從這一兩星期氣溫明顯下降後，流鼻水變得嚴重。」Jade說。

「這就是鼻敏感，正確名稱為過敏性鼻炎，中醫稱為鼻淵、鼻鼽，就是以鼻塞、鼻水、打噴嚏為主的疾病。身體從內排出垃圾，中醫稱為疏泄。正常的疏泄有感到炎熱會排汗，女士每月來月經等。雖然打噴嚏和流鼻水，也是身體排出垃圾，但屬於不正常，疏泄太過導致。

為甚麼會疏泄太過呢？這和風有關。風性開泄，觀看大自然，風不是能吹開東西嗎？」我問。

「風寒嗎？」Jade問。

「人體中肝主疏泄，如果肝不能正常運作，會出現疏泄過度。除了肝，脾負責協調各臟腑，脾虛不能協調肝疏泄，以致疏泄太過。我們繼續思考，為甚麼會脾虛，為甚麼會肝旺？常見原因為都巿人多吃喝生冷，直接損傷脾胃。另外壓力也是傷身來源，無論生活壓力、工作壓力，也令人喘不過氣來。這些都會傷肝傷脾。

還有肺，肺開竅于鼻，而合皮毛。肺虛弱，肝脾本就不好，這是本，加個誘因，如寒冷天氣，刮大風，腠理疏鬆，衛外不固，就會出現鼻敏感了。」我說。

「為甚麼下午會好一點？」Jade續問。

「早上陽氣本就疏泄，釋放能量，肝一般較旺。而且中午和下午溫度較高，天氣較暖和，寒氣也沒那麼重了。」我說。

「日常保健有何要注意？」Jade問。

「首要注意保暖，減少吃喝生冷。現在大雪節氣，可以煲蟲草花湯，健脾益腎。蟲草花性平、溫；味甘；入肺、腎經，功效有補肺腎、止咳嗽、益虛損、扶精氣之功。冬天要睡個好覺，才能養腎。食物可多吃栗子和圓肉。栗子性溫、味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾、補腎強筋、活血止血。圓肉，即龍眼肉，性溫、甘，入心、脾經，有補益心脾，養血安神的功效。這些材料可煲成時令湯水，無論有沒有鼻敏感也可喝。」我說。

「謝謝你。」Jade說。

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