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「天氣變得寒冷。天文台也發出寒冷天氣警告。」Ruby說。

「冬至到了。冬至日是一年中日照最短的一天，過了這天，白天時間開始長，故有『冬至一陽生』的說法。春生、夏長、秋收、冬藏，最容易感受到，就是氣溫的變化，就是春溫、夏熱、秋涼、冬寒。物極必反，陽極生陰，陰極生陽，正是陰陽的消長變化。人是大自然的一部分，順應天時節氣的氣候變化，才是養生之道。」我說。

「冬至那日，傳統上會回家吃飯，不知道和養生有沒有關係？」Ruby問。

「一家人會聚在一起『做冬』、吃湯丸，有團圓的意思。而且大家吃豐富的晚餐，又可補陽氣。飯後要早點休息，因為冬至是藏道最深的時日。就好像俗語說︰休息是為了走更長遠的路。冬藏是為了春生，明年春天有能量作生發。

冬至之後便是三九天。冬至後的八十一天分為九個階段，每九天為一個時段，稱作『冬九九』，也就是常說的『數九寒天』。三九天是一年中最冷的時候，這個冷就對應冬季的收藏。動物會冬眠，我們則要比夏天時睡多些。內經提到冬天要『無擾乎陽』，不要打擾陽氣收藏。冬天足夠休息，否則陽氣受傷，則百病叢生。」我說。

「聽過三伏天灸，冬天也會做天灸嗎？」Ruby問。

「三九天是最寒冷的日子，可以做天灸，以達養身治病的功效。通常使用白芷、芥子、甘遂、延胡索、細辛等具有辛散溫通的中藥磨成粉末，再混入新鮮薑汁，搓成天灸泥，因應病情和體質貼於穴位和患處，以達溫經通絡、行氣活血以及祛濕散寒之功效。對於如哮喘、體虛易感冒、痛經、關節痛、腰痛等一些虛寒性疾病，有著明顯的治療作用。」我說。

「那我也要貼一下。」Ruby說。

「要留意的是，天灸是發泡療法的一種，如貼天灸後出現水泡，屬正常情況，有機會留疤的。」我說。

「這我不怕，最緊要健康！除了吃湯丸，還應吃甚麼？」Ruby問。

「當歸生薑羊肉湯是冬至的首選！當歸生薑羊肉湯是一道名方，記載在東漢時期的傷寒雜病論一書，有溫中養血，祛寒止痛的功用。冬至當天喝羊肉湯，能驅除寒冷。」我說。

「我好怕羊羶味呢！」Ruby說。

「可用雞肉代替。雞肉性溫、味甘，能溫中益氣、補精添髓、強筋健骨。另外可在當歸和生薑的基礎上加腰果和合桃，增加溫補的作用。」我說。

「我要預備材料煲湯了。麻煩幫我貼天灸。」Ruby說。

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