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最近比較花心思向安老服務業的朋友推廣素食的食材選擇及烹煮方法。其中一款就是我平時經常選用的素魚豆腐！食材本質較軟，也因為有多種做法，所以無論是年紀較大、一般人、小朋友都可以有對應的烹煮方法，簡單講就係大人細路都啱食！

平時在公司招待朋友，或讓非素食者體驗素食有很多食趣、選擇及烹煮方法，我首選素魚豆腐而這個食材，可變性極高，一款食材可以做出最少三個烹調煮法，一．可以放湯、二．做趣口小食、三．家常小菜！

有些朋友如果只吃植物性食物，例如只有瓜菜豆或豆腐之類，他們會覺得自己好像未正式食飯一樣，總是在口感上有覺不足，欠了甚麼。所以，偶爾要來加些植物性素食品，而素魚豆腐就是我的推介之一，當中都是以大豆分離蛋白加澱粉及調味料而製成，不含添加劑不含防腐劑，也是純天然的食材。只要放在-18C的冰格急凍，可保存食物較長時間，為家中儲存食物以備不時之需。

今次就以素魚豆腐，配合涼瓜做一個家常小菜，簡單兩個材料加一個調味料。極簡極快又好味道！

**「素心Cook」是以「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以啟動你的靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜

名稱 :「親所惡 謹為去」（蔭豆豉涼瓜素魚豆腐 ）（蔭豆豉及素魚豆腐由素茂有限公司提供）

風格：純素・無五辛

材料：（2人分量）

素魚豆腐 1包

深綠及白玉涼瓜 各1／2條

蔭豆豉 1湯匙

薑末 少許

砂糖 1茶匙

做法：

1. 取出素魚豆腐解凍，解凍後變軟，斜角切開一半，備用；

2. 深綠及白玉涼瓜各切開半條，取去瓜籽，洗淨並切條（有需要可先加鹽，去除涼瓜的苦澀味）；

3. 薑切粒成薑末，備用；

4. 熱鍋放油，放入薑末起鑊，讓薑味釋出；

5. 加入一湯匙蔭豆豉醬，與薑末一起炒香；

6. 倒入雙色涼瓜，炒至有點林軟，加一茶匙砂糖，邊炒邊加點水，炒至涼瓜變軟；糖和水可以中和涼瓜的澀味，同時讓水份把豆豉及薑味滲入涼瓜中；

7. 最後倒入素魚豆腐，一起炒香，上碟，完成。

味道：涼瓜及素魚豆腐在蔭豆豉的配合下，惹味香口，而且只加了少許糖，味道濃香又帶清甜！

特色：整個程序只用蔭豆豉調味料，及少許糖；節省了不少時間及程序！

難度：2分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註解：「親所惡 謹為去」- 出處：《弟子規》

更正上期的弟子規句應為「親所好 力為具」，今次兩句一齊解。

親所好 力為具 親所惡 謹為去 - 意思是父母親所喜好的東西，應該盡力去準備，父母所厭惡的事物，要小心謹慎的去除（包含自己的壞行為、壞習慣、懷脾氣）。







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