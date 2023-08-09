收藏文章

炎炎夏日，最適合就是到海灘曬太陽、下水消消暑，要在夏日以最美體態示人，當然要先減走贅肉！傳統的瘦身法也是以控制熱量為主，達至減重效果，雖然成效快，但這類控制熱量的瘦身法一般會先減掉肌肉、使代謝速度減慢，有機會愈減愈胖。近年日本有醫生提出一種「蛋白質減重法」，聲稱不用節食也能健康的減去脂肪，一起來了解一下有關「蛋白質減重法」吧！

蛋白質減重法的原理是甚麼？

相信大家也知道，攝取蛋白質有助促進肌肉生長。其實蛋白質不只有這個功用，由於我們人體消耗蛋白質比消耗脂肪和澱粉的熱量高出近10倍，因此攝取蛋白質亦間接有助提升代謝效率。而日本醫生土田隆提出的「蛋白質減重法」便旨在提高日常蛋白質的攝取量，吃下的蛋白質會形成肌肉和轉換為熱量，不會囤積脂肪，達至肌肉增加、提升代謝速度，減重減脂的效果。

兩星期，兩大方法減重！

想要成功瘦身，當然要按照自己理想的步伐，一味盲目節食的話反而會帶來反效果。因此土田隆提出兩個版本的蛋白質減重法：輕鬆實踐版和強力瘦身版，前者可輕鬆慢慢減重，後者則適合想快速見效的人士。

輕鬆實踐版：由於早上吃的蛋白質會於接下來的一天活動中消耗，因此可把早餐改成蛋白質餐，午餐可自訂，而晚餐則以雞柳或豬扒等高蛋白質和低脂肪的食物為主；同時亦要配搭簡單的家居運動，像是打掃等，促進肌肉生成。

強力瘦身版：一日三餐都改成蛋白質餐，配以高蛋白飲品和恆常重量訓練，加強身陳代謝，以最快速度減去體脂。

下一頁：2大推薦餐單：在家自製高蛋白餐！







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載