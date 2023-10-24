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早前Netflix的碧咸紀錄片《碧咸傳》（BECKHAM）終於上架，碧咸一家鮮為人知的一面叫人看得津津樂道，當中最具討論熱度的，當然是碧咸與太太Victoria Beckham的關係！與碧咸成婚二十多年的Victoria Beckham已將近50歲，仍能保持完美體態。今天我們不談二人的感情路，反來談談Victoria Beckham的保養秘訣，女生們快點學起來吧！

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#1每天必吃兩大Superfood

想擁有健康體態，當然要飲食入手。Victoria Beckham曾一次在訪問中表示，自己曾有一段時間肌膚狀態很差，直至她遇上皮膚科醫生Dr. Harold Lancer，建議她改變飲食習慣，每天吃200克三文魚，一段日子後，Victoria的肌膚狀態變得穩定，便養成了每天吃三文魚的習慣。

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除了三文魚，Victoria也十分愛吃牛油果。2019年時，在《Telegraph》的訪問中，她指自己每天也會吃三至四個牛油果，以維持水潤飽滿的肌膚。不過提提大家，每種食物也有攝取上限，記得吃前要咨詢專業人士。

#2每天規律運動，跑5 km熱身！

除了飲食上有規律，運動也不能少！Victoria曾向《衛報》透露，她每早6點便會起床，到健身室慢跑一小時，每天共跑約5至7km，然後再由私人教練和她重點鍛煉一個小時，維持健康體魄，運動絕對是她的重點保養秘訣之一。

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#3 Beauty Secret：椰子油護膚

椰子油護膚好處多多，連Victoria也是椰子油愛好者，更說椰子油護膚是她的其中一個重點Beauty Secret！Victoria曾在節目分享，她把椰子油塗在身體各處，既滋潤又保濕。不過大家使用前也要先確認自己膚質，才可達至最佳的護膚效果。

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#4 室內外也要防曬

紫外光可說是肌膚的最大敵人，因此平日在防曬上花點功夫，絕對有助延緩皮膚衰老。Victoria曾分享她的防曬重點，就是在不只在室外，在室內也一定要塗防曬！如在室外的話，她便會每隔1至2小時補塗防曬，養出天然零暗沉的好膚質。

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#5 有空就要敷面膜

大家有關注Victoria的話，應該也知道她十分愛敷面膜，皆因保濕是她的護膚關鍵！Victoria曾指，她一有空餘時間便會敷面膜，尤其是在晚上睡覺前、早上起床後這些護膚的黃金時間。她推介保濕能力強的產品，像是111Skin的眼膜、Sarah Chapman 3D保濕面膜等。

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