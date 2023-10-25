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想逃離城市煩囂，回復平靜的心靈，不少人也會選擇周末做做瑜伽，放鬆身心。若是厭倦了平日的訓練模式，今個周末，不妨到PMQ看看！闊別多年，由PURE聯同Evolution亞洲瑜珈大會（AYC）合辦的「Evolution Wellness Weekend」再次回歸香港，來自世界各地的知名瑜珈大師將會親自教授不同程度和派系的瑜伽，不論瑜珈愛好者或是初學者，也能盡情體驗！

Evolution Wellness Weekend為期兩天，全面涵蓋各種瑜珈類型，提供一系列不同的瑜伽課程、講座和分享會，從精神思想的探索至身體解剖學的分析，以實踐和理論分享，引領參加者探索瑜伽。

在多個體驗中，不能錯過的有由Vikasa流瑜伽創始人Kosta Miachin教授的Vikasa流瑜伽，Vikasa流瑜伽以Asana體位法為基礎，將平和而輕鬆自然的瑜伽姿勢，配合獨特音樂及引導式的呼吸節奏，結合冥想，提升專注力。

如對頌缽有興趣，便記得留意由Candace Cheung和Samantha Chan教授的水晶頌缽及氣血調理經絡陰瑜伽班，課程結合了兩位導師於中醫藥、經絡陰瑜珈和水晶頌缽三大領域元素，帶領參與者於兩小時內重新探索內在之美，連結身心靈，紓緩日常緊張壓力和情緒。

Evolution Wellness Weekend將於10月28以及29日舉行，成功報名後，可於活動當日將回贈獲得價值逾$1,500的獨家活動紀念包，當中包含Sweaty Betty防水包、Manduka消費禮券、Amlife健康營養補充品及Lightmac美容服務免費體驗等禮品，連同各式體驗，絕對是值回票價！

第13屆「Evolution Wellness Weekend」

日期：2023年10月28日及29日

時間：

星期六：上午8時30分至下午7時30分

星期日：上午8時30分至下午7時15分

地點：中環PMQ元創方

時間表：按此

費用：兩天通行證$1,799｜一天通行證$1,099｜單次課堂$699

詳情：PURE







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