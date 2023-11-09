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關於美這件事，不同人有不同的詮釋。然而 在普遍人眼中，美的定義似乎沒有想像中包容。今集繼續請來大碼時裝店My Rules創辦人Gloria，和大家大談在過往的戀愛經驗。戀愛中，她有否因為身材而影響感情？前男友曾明裡暗裡嘲諷她身材、想她節食減肥？更有身邊人因為男友喜好，去借錢減肥、豐胸？在旁人眼中，究竟肥妹性事真的比較懶惰嗎？今天，就藉著不同問題深入分享她作為大碼女生的艱辛戀愛與自我價值觀！

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Tony Leung

Editing／Crystal Kwok







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