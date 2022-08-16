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筆者過去兩期提供有關10月2日的倫敦馬拉松比賽資料，今期打算提供一些倫敦值得參觀的旅遊景點，讓自由行朋友們參考。

如果有假期的跑手，可以乘此機會玩多幾天，完成比賽後停留在倫敦旅遊，甚至順便旅遊附近歐洲國家。筆者於2018及2019年，連續兩年也有參加倫敦馬拉松比賽團，覺得有些景點值得大家安排時間前往參觀。

因要參加馬拉松比賽，跑手們賽前都想節省體力，所以盡量安排在倫敦市內觀光。倫敦馬拉松比賽終點設在聖詹姆斯公園旁的直路「林蔭路」，林蔭路兩端都是著名旅遊景點，一端是英女王在倫敦的寢宮及辦事處「白金漢宮」，另一端是倫敦西敏市地標「特拉法加廣場」，參加海外比賽，跑手們一般都會視察比賽終點，到時便會順道參觀白金漢宮，若時間配合，可在此觀看警衛交更儀式，交更儀式在上午11:00開始，最好提早半小時前到場，以免觀眾太多而未能有較好位置觀看。

著名的倫敦華埠「唐人街」牌坊。

聖詹姆斯公園內的湖邊。

環繞公園有騎兵巡邏。

著名的倫敦塔橋。

擺放在「白金漢宮」對出的維多利亞女王紀念碑。

離開聖詹姆斯公園向泰晤士河方向行，會經過著名景區，西敏寺、國會廣場、大笨鐘等景點。再沿著泰晤士河向前行，會見到對岸的倫敦眼，繼續向前行，下一個路口轉左直行會到達比賽終點林蔭路另一端的特拉法加廣場，這裏整天都人山人海，非常熱鬧，但要小心荷包啊！繼續向前行，會到達著名的倫敦華埠「唐人街」，通常比賽前的兩天，都會在唐人街進食白飯任食餐，因餸菜比較合口味，可以吃多幾碗飯，儲存多些能量以作比賽用。

英女皇在倫敦的寢宮及辦事處「白金漢宮」。

倫敦市中心地圖，可以清楚上述各處景點位置。

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