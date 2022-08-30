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自下半年新政府上場開始，放寬一些抗疫措施，的確令一眾跑手有所期望，預期會逐步放寬，將會恢復所有比賽項目。

可惜第五波卻來一個低位反彈，確診數目日增，以致上星期突然煞停原本於星期日舉行的一項10公里比賽，令一眾跑手大失所望，更擔心10月份的半馬拉松，及11月份的香港馬拉松也蒙上陰影，究竟會否也取消呢？筆者卻在此情況下，有另一個逆向思維，決策者在現時疫情向上時，避重就輕，棄車保帥，取消一些較小型的比賽，減少出現運動群組感染機會，為11月的幾項重要活動消除危機。若未來兩三周，確診數目向下，順理成章就可以決定11月的大型活動，如期舉行，當然此舉會對香港經濟有利。

其實有很多跑手，今年準備以這三場比賽為目標，由初期10公里比賽小試牛刀，中間有一場半馬測試，最後以11月全馬比賽為終極目標，一顯身手。

馬拉松並非話跑就跑，要有足夠時間準備，一般都要3個月左右的訓練，現在這個不明朗因素出現，的確令人沮喪。過去幾周，一眾訓練機構和跑會，都為今年11月的香港馬拉松比賽開辦訓練班，為有意在這項本地大賽一展身手的跑手，提供訓練課程，現在卻擔心會否也因疫情而取消。

圖片來源：unsplash.com

筆者提醒對成績有要求的跑手，要有「練好功夫等運到」的心態，無論如何都要以正面態度，面對目前境況，雖然前景未明，但無論到時有沒有比賽，仍要早作準備，機會一旦出現，便能好好發揮。由於現時距離11月馬拉松比賽只有十多周，切不可等到正式落實比賽如常舉行，才臨急抱佛腳，趕功夫，除了會容易受傷外，也不會有甚麼好成績。

如決定要跑一場好成績的馬拉松，筆者主張未來十多周，訓練要循序漸進，逐漸增加里數，讓身體慢慢適應，以完成自己定下的馬拉松目標。訓練到達最後三周，要曉得減質減量，讓體力在比賽時達致超量恢復水平，以最佳狀態出賽。當然最後一周，也要進行碳水化合物負荷法（儲存法），儲存足夠能量以應付42.195公里的比賽。

談到循序漸進這四個字，可能有些人有特別的理解，筆者記得十多年前，當筆者的《90天練成馬拉松》一書面世，有電台約筆者進行訪問，主持人向筆者表示，90天便可跑馬拉松，會否太急進了，不是應該要循序漸進嗎？筆者回答說：當然要循序漸進啦！

她說她的健身教練，也兼教她長跑的，教練話要先跑好10公里，能夠在55分鐘左右完成，才可轉為參加半馬拉松，當半馬拉松能夠在兩小時內完成，才轉為參加馬拉松，這樣循序漸進才對。筆者立即問主持人，那麼你認為要幾耐才能跑第一場馬拉松，她說起碼都三年啦，筆者立即表示，即是你要交多三年學費才能跑到馬拉松，你的教練想得很周到噃，單是你一位學生，已經可以至少賺三年健身及長跑學費。

筆者認為循序漸進，是在自己選定的項目上循序漸進，以馬拉松為例，應該在自己可以接受的訓練量開始，逐漸增加訓練量及速度練習，以求達至個人的馬拉松目標為主。若要在其他距離上達至一定成績，才能參加自己所選的馬拉松比賽，或許永遠都不能跑馬拉松啊。







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