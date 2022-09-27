收藏文章

筆者於上半年，曾經因疫情不斷變化，認為出外參加馬拉松比賽後，回港需要在酒店檢疫可能維持一段長時間，會成為海外旅遊新常態。剛巧筆者也要參加已經延期兩年，安排在10月2日的倫敦馬拉松比賽，所以決定親身體會檢疫過程。筆者在7月前已經預訂了七晚檢疫酒店，並於本月初，尋找於倫敦登機回港前，要進行核酸檢測的機構，正因這樣，筆者才體會到「針唔拮到肉唔知痛」的真意。

筆者將於本周三出發，下星期三回港，根據朋友提供資料，在網上查閱於倫敦市中心最方便（可能是唯一在倫敦）的一間檢測機構，收費分別為70英鎊（測試翌日晚上10點才有結果）、89英鎊（測試當晚午夜有結果）及129英鎊（測試後4小時有結果）。

由於本港規定核酸檢測是登機前48小時之內進行，筆者可以在下星期日下午4點後進行核酸檢測，但當時應該剛剛跑完馬拉松，未能趕及檢測，所以最快都是星期一早上進行檢測，即是一定要用89英鎊或129英鎊的檢測費，才能配合本港登機要求。回想香港的核酸檢測，因香港政府推行檢測的措施，檢測站多，方便快捷，而且免費，在外地，竟然要付出高昂檢測費，才可檢測。

幸好香港政府剛剛放寬入境政策，於周一開始實施，回港後毋須在酒店檢疫，也免除了在外地登機前的核酸檢測，筆者可以省回7晚酒店及檢測費用，感恩！

雖然新措施是方便了回港人士，但也要小心在倫敦期間被感染，未能登機回港而要在當地入住酒店，也要另訂機票回港，損失也會不少啊！筆者於上星期在電視觀看女王出殯，及上周日的柏林馬拉松直播，電視畫面顯示所經之處皆人頭湧湧，但卻見不到有戴口罩的人。所謂入鄉隨俗，我們若戴口罩出現在他們當中，是否異類，但不戴口罩又怕被感染而未能順利回港，到時真的要執生，隨機應變，盡量減少公開活動。

上期提及馬拉松比賽前最後一周的碳水化合物（醣原）負荷法，有學生問前三天不是儲存，為何不加反減呢？

筆者過往於每一場馬拉松比賽前，都會為參加學生舉行比賽講座，會解釋這三天戒吃碳水化合物，是要執空多些位置，讓後三天儲得更多。筆者把儲存過程比喻為有一架滿載金條的貨櫃車，泊在你的家門前，你可任意領取，直至你的家裝滿金條為止，那麼怎樣才可取得最多金條呢？

圖片來源：freepik.com

這三天戒吃碳水化合物，就等如執空家中所有物件，把所有傢俬、雜物，全部可以拆走而不影響建築結構的物件，全部拋棄，然後逐條逐條金條慢慢堆砌，這樣便能擺放最多金條了。

我們頭三天是要執空身體可以儲存的空間，所以會安排第一天早上便要快跑10公里，把儲存在肝臟的醣原首先清空，然後連續三天會繼續消耗儲存在肌肉的醣原，所以頭三天會令體重下降6-8磅，由第四天開始便反過來，首先是少食多餐，適應後逐漸增加碳水化合物，盡量利用能夠儲存的空間，儲得愈多，表現愈好。

至於用六天或七天進行碳水化合物儲存法，筆者覺得沒有太大分別，反而是按需要而定。筆者過往習慣以六天進行，但有需要時也會改變，例如筆者本周三會乘搭晚機前往倫敦，若以六天進行碳水化合物儲存法，這轉長途機便要繼續減吃碳水化合物，相信較為困難。而且在減碳最後期，抵抗力跌至最低點，乘搭長途機未必能夠入睡，捱通宵更容易生病，何況現在疫情嚴重，實在不宜。故此筆者會進行七天方法，在星期三中午便開始恢復進食碳水化合物，讓體力逐漸恢復，也會買定多些麵包在長途機中進食，務求做到最好，令自己跑得舒服一些。

筆者由於3月初曾確診，康復後一直受長新冠後遺症影響，沒有長途練習，所以今次會以順利完成為目標，享受過程！







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看