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現時大家對「美」的追求愈來愈高，健身不再只為了強身健體，亦是塑造完美身型的方法。健身愛好者希望迅速增肌，打造身型曲線！不過，關於健身，坊間存在著不少迷思或疑問，好像：女生易容到變「金剛芭比」？太早健身會長不高？更誇張的是，健身會令男士陰莖萎縮？即刻請來香港大學臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床副教授葉永玉為大家破解迷思！葉教授既是骨科專科醫生，也曾代表香港參加舉重比賽兼奪獎，找她為大家拆解種種健康疑問準沒錯！

香港大學臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床副教授葉永玉醫生

健身迷思 | 1. 男士健身會導致陰莖或睪丸萎縮？

曾有外國線上醫療平台指出男士健身時，會造成短暫性的陰莖萎縮，嚇到不少男士聽到「健身」二字都聞風喪膽！骨科專科醫生葉永玉指，健身本身不會令陰莖或睪丸萎縮！使陰莖或睪丸萎縮是因為服用了一些含有高水平的男性荷爾蒙違禁藥物，如同化類固醇（Anabolic steroid）、生長激素（growth hormones）及興奮劑（stimulants）等。當體內男性荷爾蒙達到不尋常的水平，便會變成女性荷爾蒙，當女性荷爾蒙水平十分高時，睪丸便會萎縮，而並非與訓練有關。至於睪丸萎縮會維持多久，便視乎違禁藥物劑量。假如劑量高，即使停藥，服藥者亦未必能逆轉睪丸萎縮的情況，導致不育等嚴重後果！

（圖片來源：unsplash）

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