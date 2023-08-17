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研究團隊指現時於動物實驗中，可令受體動物的步行和溫度感知能力顯著提升。（受訪者提供）

脊髓損傷患者復元有新希望。港大醫學院與城大聯合研究團隊，成功培育出甚具癒合能力的人類神經幹細胞（hNSCs），可望減少神經膠質疤痕形成，有望為因車禍、跌倒或運動相關意外，造成外傷型脊髓損傷的患者，帶來新治療機會。研究結果已於綜合性期刊《Advanced Science》發表。

外傷型脊髓損傷患者因傷口及周邊神經元逐漸退化，影響運動及感知能力，嚴重者可能永久性癱瘓，或喪失部分感知能力。研究團隊指，由於病人的傷口創傷面及附近長出的膠質疤痕組織，會形成「屏障」阻礙神經元再生，加上未受損神經元自然再生能力甚低，且成人體內缺乏脊髓神經幹細胞，故脊髓損傷患者的運動能力及感知能力難以恢復如初，醫學界現無有效治療方案。

之前無有效療法

團隊因而從現時最具潛力治療方案入手改良，即從人類多能幹細胞中提取神經幹細胞，並移植至創傷面，以補充脊神經元不足，並連結自身神經元促使脊髓恢復。團隊指，因創傷面環境本身有利星形膠質細胞生成，而非神經元形成，故大多數研究多採用雞尾酒療法，將生長因子包裹在細胞外基質中，提高脊髓損傷大鼠模型中的神經幹細胞的生存能力及神經激活力量，惟做法過程漫長。

望推展至臨床使用

幸團隊發現，在神經幹細胞中遞減的轉錄因子SOX9（性別決定區Y框蛋白9）基因表達，與運動神經方向的神經譜系高度相關，SOX9的分量亦會影響神經幹細胞中的神經形成起始、自我更新，以及存活能力。在神經幹細胞中SOX9基因含量大約減半，會促進運動神經的形成，惟當SOX9表達量再進一步降低，則會減弱細胞的存活和更新能力。團隊分析，SOX9蛋白減半後，人類神經幹細胞中神經元效能增強原因，部分或源於葡萄糖消耗減少，而相關特性在將「SOX9減半」神經幹細胞移植至大鼠脊髓損傷部位仍會保留，且不用額外添加生長因子。

團隊指出，「SOX9減半」神經幹細胞更能融合於移植的環境，且顯著分化為運動神經元，減輕膠質疤痕，有利長距離神經細胞軸突生長並與自身的神經連結。在動物實驗中，受體動物的步行和溫度感知能力也顯著提升。團隊指，為將研究結果推展至脊髓損傷病人移植治療的臨床使用，未來將集中研究在神經幹細胞中，將SOX9的活性或表達量減半的基因策略。







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