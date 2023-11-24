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第3屆香港運動及健康博覽今個星期六及日（11月25及26日）開鑼喇！今年會在亞博舉行，屆時會有不同的運動課堂，有比較靜態的瑜伽、又有新興運動，如忍者障礙挑戰等，讓你在一個場館就可以體驗多項運動！即睇運動及健康博覽焦點！

運動及健康博覽 ︳ 1. 新興運動體驗區：忍者障礙挑戰、VR高爾夫球新手、專家適用！

以往大家對運動的認知可能比較傳統，例如打羽毛球、籃球、跑步等，但現在的運動種類千變萬化，有沒有想過小時候看的忍者動畫中的招數也可以演變成現實中的運動項目？今年運動及健康博覽就有忍者障礙挑戰，Sasuke Fitness受美國經典體育競技節目《American Ninja Warrior》以及日本競技節目《TBS SASUKE》啟發，將在場館設置不同障礙，如攀爬繩網、馬騮架、木具關卡及沙包等，大家穿過不同的障礙物及關卡，可以提升靈活度、柔軟度、耐力及平衡力，同場亦設有小朋友版挑戰，可以一家大細齊齊一嘗忍者般的敏捷身手！

（圖片來源：運動及健康博覽）

如果想靜態一點，不想身水身汗，可以試試室內高爾夫球VR體驗區！高爾夫球講求天氣好，但有了這個電腦3D虛擬實境帶你穿梭至全世界各大知名球場，可以不用擔心打風下雨，任何時候都可以感受到高爾夫球的樂趣，當玩樂興趣，還是希望鑽研技巧也十分適合！

（圖片來源：運動及健康博覽）

（圖片來源：運動及健康博覽）

除了這兩種一動一靜的新興運動體驗外，還有閃避球、極限硬舉挑戰及動感單車區，和一班同樣喜歡運動的親朋好友過去試玩一下，在室內也可以盡情揮灑汗水！

現場會有輕快音樂播放及特別燈光效果，讓你更有動力踩單車！

（圖片來源：運動及健康博覽）

就算完全沒有試過健身也不用怕，現場亦會有專業導師在旁指導，講解如何使用不同健力器材！

（圖片來源：運動及健康博覽）

大家在讀書時可能玩過閃避球，但博覽中的閃避球比賽竟然要大家同時避過6個球，十分刺激！

（圖片來源：運動及健康博覽）

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