收藏文章

失智症 (Dementia) 愈來愈普遍,根據世衞資料,現時估計全球有5千5百萬人口患上失智症,每年有1千萬新症增加。關於失智症的研究,有很多不斷更新的資料,確定的結論有這些:

1) 失智症有很多類型,而阿滋海默症 (Alzhemer’s disease) 是最普遍的一種,大概有六、七成的失智症都是阿茲海默症。阿滋海默症始於腦部海馬迴 (Hippocampus)的退化 / 萎縮,而海馬迴主要負責記憶、學習和導向的功能,這也解釋到為何失智症初期的病患者會出現忘記和迷失方向的情況。

(2)增加失智症風險的因素包括:年紀(65歲以上)、高血壓、高血糖(糖尿病)、過重或癡肥、太多酒精、不運動、遠離人群和患有抑鬱症。

(3)病發初期的病徵有:經常忘記東西或最近發生的事情、方向感變差、曾經出現迷路的情況、對現在是何年何月何日感到迷惘、做決策和解決問題的能力明顯減弱、話到嘴邊卻說不出口、對本已習以為常的工作開始感到困難、性情開始產生變化、不想工作和社交、會無緣無故出現焦慮、憂傷或生氣的情緒、不能閱讀別人的情緒等。

很多研究著手尋求預防減低患上失智症的風險,以下的方向是多年研究的成果: (1) 必須保持身體活躍(physically active); (2)不抽煙:(3)不酗酒;(4)血壓、膽固醇和血糖要保持正常水平;(5)多用腦筋;(6)保持心情開朗;和(7)不做孤獨精。

在2023年頭,美國John's Hopkins Bloomberg School of Public Health 的醫學研究團隊又有新發現:聽力減弱會增加患失智症的風險。在他們的一個最新研究當中發現,中度和嚴重失聰的患者,相比正常聽力或輕度失聰的組別,有更多人患有失智症。而最有趣的發現是:當團隊給中度和嚴重失聰的組別配上助聽器的時候,他們患失智症的風險大大減少。這意味著甚麼呢?當我們的腦部接受愈多刺激的時候(包括聲音的刺激),患失智症的風險會大大減少。這結果也與早幾年 Krell-Roesch J et al 於2019年在 Neurology, 93(6): 548–558期刊發表的研究報告 “Quantity and quality of mental activities and the risk of incident mild cognitive impairment”的結論不謀而合。

想減低患失智症的風險,不要坐著不動變沙發薯仔 (couch potato),要主動地給腦部多一些五感剌激,多聽音樂、多運動、多參加社交聯誼等能帶給腦袋不同方面的刺激,愈多做愈精靈!











etnet全新YouTube頻道「健康好人生」,助你實現健康好人生!► 立即訂閱