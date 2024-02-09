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近年興起瑜伽熱，可以塑身之餘亦可放鬆身體。內地一名女子上瑜伽班時，被導師過度用力壓背拉筋壓斷腳，當場傳出「咔」聲和慘叫。翻查記錄，涉事瑜伽中心為全國連鎖，在各地已有前科，曾多次在上課期間弄傷多名學生。

結合內媒報道，湖北武漢一名樂姓女子上月18日在一間瑜伽中心上瑜伽班，當時瑜伽教練為她壓背拉筋，因為力度過大當場壓斷左大腿骨，並傳出骨頭斷裂的巨響，女事主亦立刻慘叫。

據瑜伽中心的閉路電視畫面顯示，當時女事主左腳屈前而坐，右腳伸直在後，整個人趴前。瑜伽導師從後方施力按著女事主背部為其壓腿時，突然傳出「咔」一聲；接著女事主一連慘叫了幾聲，然後重覆地叫喊著「我痛、我痛」。

瑜伽導師見狀立刻鬆開壓著女事主背部的手，一邊輕掃著其背部，一邊安慰著她「沒事、沒事」。豈料，女事主仍是痛得以哭腔大叫，整個人動彈不得，其他學生聞聲亦有回頭察看。女事主事後受訪表示：

「等我反應過來的時候，我的腿已經萎縮了，當時就腫了，瞬間縮短，然後那個骨頭就插出來了，肌肉的地方已經被那個骨頭插出來，就是把我的這塊肌肉頂出來。」

瑜伽中心有前科 曾弄傷多名學生

意外發生後，女事主的左大腿骨被壓斷，導致左腿外側留下一條長疤痕。女事主受傷後收到瑜伽中心負責人的訊息，指「你住院的費用我們公司會安排」，惟負責人表明治療後不願繼續繳付康復期間的住院費，要求她回家休養，隨後亦沒有給額外的錢讓她康復。女事主不滿瑜伽中心的賠償，故向當地的市場監督管理局投訴，

「（瑜珈中心）後來才發了一段訊息給我，稱『你住院的費用我們公司會安排』，就只發了這麼一句話，不知道後面會不會出。」

瑜伽中心負責人回應事件，表示「該我們花的我們花，該出的人我們也在出」，指賠償正循著正常程序進行。據了解，涉事的瑜伽中心「單色舞蹈」為全國連鎖，提供多種舞蹈及瑜伽課程，提倡零基礎都可以成為「大師級」，早前曾被多名女生舉報在該中心學舞蹈時受傷。

出現8大情況應停止拉筋

做運動前適當拉筋可以避免受傷。根據本港醫院管理局指出，伸展運動有5大作用，包括增加關節活動幅度、增加肌肉柔軟度、避免及改善關節緊縮、改善肌肉活動機能，和緩和肌肉酸痛。但當身體出現8大情況，則應停止伸展的動作，避免加重傷勢。

骨折或癒合中之骨折

有紅、腫、熱、痛等發炎徵狀

出現劇烈尖銳之疼痛

傷口或血塊

骨惡性腫瘤

活動幅度過大及不穩定的關節

剛做縫合手術之肌腱所經過的關節

在嚴重肌肉無力的病人

醫管局亦指出，正確伸展運動時，伸展部分應有被拉緊的感覺，但不會感到痛楚，提醒市民切勿過度用力或大力來回晃動，以免拉傷。伸展時，身體亦應該放鬆，保持正常呼吸勿閉氣。運動時亦應該穿著舒適的衣服和運動鞋。