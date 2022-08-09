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久未拍拖的她，最近在網上認識了位新男友，兩人相處倘算不錯，但來自不同圈子，亦無共同朋友。

「平時同佢都OK，但有啲位怪怪地……我唔想亂諗，但真係唔太舒服！」

聯絡少，總在固定時間失聯

情侶間每天熱絡不斷是正常事，他會定時回覆她message，但一天次數不多，早上一兩個，下班後再聊幾句，有時她主動分享身邊大小事，他只會簡短回覆便話題終結。白天要工作，回覆得不頻密倘能理解，但一切的聯絡只在白天時候，晚上過10時便會自動失蹤，找不著人亦收不到回覆，翌日早上回復正常。

她起初也不以為意，以為他只是在忙或早休息，但好幾次試探後，才發現他經常手機不離手兼是位夜貓子，那麼少回覆或晚上慣性失聯的原因是？難道時間一到即關上手機或是根本有另一個人在身旁，不便回覆？！

約會只在平日，周末假期甚難約

平日聯絡不算頻密，那麼見面時可有好一點？現在式的他們，約會多在平日進行，下班後三兩小時吃個晚飯，連一起逛個街都不會。她提出想見足大半日的weekend date，但好幾次他都有不同理由推搪，一時說要陪父母，一時則說想留在家休息。周末是他的me time，還要隔好幾小時才回覆一兩個message，反正她無從知悉他的實際行蹤，真不知他是懶在家，還是正忙著呢？！

一個人有多重視你，大概就看他願意為你花多少時間吧。當相約只在weekday，下班後簡短的約會確是方便又簡單，但連weekend lover都算不上，他真的願意花時間相處麼！周末假期份外難約見面，真的不禁讓人懷疑他「有鬼」，是要陪更重要的人？！

非現代人，他從不使用社交媒體

兩個在一起的人，卻一直沒加上彼此的社交媒體？一開始她提出交換Facebook或IG，他都表示不喜歡社交平台的模式，自己很注重私隱，亦不愛八掛朋友的生活，那就懶得使用，聽上去好像合情合理吧！雖說男人不像女人般熱愛瀏覽各個平台，但這個年代還會有人無Facebook或IG account嗎？！

即使不是人人愛把生活大小事公諸於世，但和朋友平時聯絡不多，就是靠社交平台連繫，開個帳戶follow朋友的最新動態，作個網路看客也平常得很，真的說沒有就沒有麼，就是有種說不出的奇怪呀！難道他的社交平台上有另一個人生，真實的身份、真正的正印、千真萬確的關係，一交換後便讓連串謊話旋即穿崩？！

畢竟現在的人有多複雜，對於認識不久的新對象，抱有些許懷疑也是保護自己呀，著眼於小細節，看他是真誠還是古怪，小心為上也！







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