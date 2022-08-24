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作為網癮中女，我最近又發掘到有趣的專頁了！從網路上搜尋《直男行為研究社》，你會找到一個由台灣人主理的媒體「社團」。

先解說一下何謂直男？我們港人眼中的直男，泛指一般異性戀者，但台灣人給他們賦予了多一重意思，就是指那種思想和行為完全單向的男士，他們對愛情有一套特殊理解，因此在追求異性時經常會鬧出一些令對方傻眼的荒謬事情。

我看過最奇葩的個案，是來自一位女同性戀者的投稿，她本人是一名崇尚男性街頭風格的Tomboy，向來也喜歡漂亮可人的女生。有天，她收到一位直男的私訊，對方是她打羽毛球認識的中年球友；直男一開始便問她今年幾歲？覺得他怎麼樣？投稿人大概猜到直男的來意，就問：「學長，你是要追我嗎？」

「對呀！你說可以嗎？」

「學長，我喜歡的是女生，有大奶奶沒雞雞的真女生。」

「你也可以嘗試喜歡我呀，我不會介意的。哇哈哈！」

直男追求Tomboy，投稿人笑稱這是「亂槍打鳥的狀態」。然而，直男其實已有一位越南藉女友，惟感覺到女友不想跟他結婚，所以才急於另覓人選，但……結婚對象嘛，要有多瘋狂才會向形同兄弟般的女同性戀者招手？

直男還不罷休，知道投稿人對自己沒興趣，竟請她代為打探球圈內另一位女生有沒有男友。如此看來，大概就是身份證上列為女性的都一律歡迎吧！

你有沒有遇過一些不靠譜的追求者？

最典型的例子，莫過於當你婉拒了他們的告白，對方卻單方面覺得你欲迎還拒，無非想自抬身價；他深信只要多追一會，你便會答應交往。

你以為經已明確表示不喜歡他……「怎麼？你不喜歡我？我才不信！我看得出你有點喜歡我。」直男不知哪裡來的自信：「你們這些女人，真的太會耍心計、玩手段！」

你以為對話就這樣結束？他仍舊每天定時給你發短訊，即使你已讀不回，他還是會自顧自說他午餐吃了時菜肉片飯，也關心你有沒有早睡覺和多喝水。本來被人追求是一件愉悅的事，來到這刻，你只想他早日放過你；而你暫時唯一可以做的，是狠下心腸把他的號碼封鎖，中斷一切聯絡方法，才能勉強安慰自己「眼不見為乾淨」。

你以為事情終於告一段落？還未完啊！被封鎖後的直男覺得很侮辱，於是不斷開假帳號以分身來發私訊狙擊你。長輩說「人有三衰六旺」，被直男纏上，大概就是你人生其中一個倒霉時期。

直男以外，當然也免不了直女的存在，只是他們大概並不知道自己被別人看成直男/直女，更不理解自己的行徑會對人造成困擾。說到底，他們心裡自有一套牢不可破的溝通方式，有的死纏爛打、有的自說自話、有的強詞奪理、有的佛口蛇心，但共通之處，都是要逼使人認同他們的主張，甚至忘記了起初是帶著戀慕的感覺靠近對方。

愛是其次，他們需要的是從纏繞當中找尋存在感。

我們都期望碰到懂得欣賞自己的人，難得被追求，偏卻變成了一場噩夢。我寧可你從來沒有出現過，別讓我知道除了渣男外，原來直男也是避之則吉。







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