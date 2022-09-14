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某個不用工作的周三下午，我陪一位即將移居外地的朋友到山頂閒晃。正當我們從餐廳眺望窗外，眼前的景象把我們二人同時嚇呆……

戶外區域坐著的，是我們一位朋友的丈夫，他正撫弄著身旁女伴的長髮，從兩人的肢體語言來看，他們絕不可能只是普通朋友。

「怎麼辦？怎麼辦？我們現在是要通知J嗎？要是J知道她的丈夫出軌怎麼辦？」說實話，還好我們四人不是迎頭碰面「八目交投」，現實環境給予我們私家偵探的視覺，除了先把他們的舉動拍下來，我們其實別無他選。

「拍完又如何？現在就傳給J嗎？」我深呼吸一口氣，提醒自己保持冷靜，一件事情可以有無數種處理方法，但假如我們選錯了，可能牽連甚廣。

方案一：立即通知J

假設她事前毫不知情，單方面告密可讓她先從「裝聾扮啞」或「興師問罪」兩者之中，揀選對她最有利的應對方法。又假如J早已懷疑丈夫出軌，但一直選擇不聞不問，那些證據變相迫使她要面對現實。

方案二：先打探口風

比較保險的方法，是先問問J與丈夫近來的關係如何，然後不自覺地暗示看見一個貌似她丈夫的男人，看她是否有興趣問明真相。

方案三：上前跟男方打招呼

讓男方知道自己被發現，遂用心理戰把難題拋回給他，且看他會怕被人揭穿而捏造謊言，還是索性自首。要是他毫無反應，再考慮要不要讓實情告知J。

方案四：匿名告密

隨意開通一個匿名帳戶，把證據傳到J手上就是了。

方案五：視而不見

就裝作大家都「認錯人」，繼續心虛地把J蒙在鼓裏。

易地而處，假如你是J本人，你會想在第三方口中知道丈夫出軌嗎？曾經聽過一個故事，有位妻子一直知道丈夫瞞著她偷偷搭上公司女同事，但既然丈夫沒提出離婚，寧願繼續隱瞞，她便有理由相信丈夫最愛的仍是自己。偏偏，就因為姦情被妻子的朋友撞破了，面對友人的告密，她覺得很丟臉，於是跟丈夫攤牌。

「你要玩都唔好玩到通晒天吖！」妻子縱然怒吼，但最終還是選擇了原諒…… 其他問題，都不再是問題。重點來了，當目擊者擔心如何是好，但其實終極答案，就只有當事人的原諒或不原諒。

有人認為知情權最重要，但對某些人來說卻是眼不見為乾淨。明知道朋友患有嚴重愛情潔癖，完全不能忍受被背叛，知而不言等於變成幫兇，那麼告知真相也算是頗合情理；相反地，她本來就已經睜一隻眼閉一隻眼，愛得再委屈都要留下來，既然最終都選擇原諒，我們又何苦枉作小人把她迫到牆角去？

假如大家真的深交，你大概會知道怎麼樣的處理方式最為切合對方；假如你毫無頭緒，那就代表你其實沒那個資格去介入別人的家事（往 方案五）。







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