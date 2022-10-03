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據說，有兩句話是有些男人在做愛時想增加性興奮時會說，最後卻令女人感到沒趣，甚或導致她性慾退減：1) 我是否很厲害？及2) 你高潮到了嗎？

這兩句話，反映男人對女伴的性高潮十分重視，而要女伴達到高潮，取決於自己的性能力。兩句說話某程度成為一種綑綁式關係，因為沒有男士會滿足於女伴有性高潮而不是因為自己的性表現。

「他做愛時會問我高潮到了沒有？起初以為他在乎我的性感覺，但漸漸覺得他像在做量度監測。在不恰當情況下說話，令人很難放鬆，真的煩厭！如果說沒有高潮，他是否能夠接受？他是否會開心？」已婚五年的她認為，做愛時要回答他問題，阻礙著自己的投入和專注。他愈是重視她的高潮反應，愈成為她的高潮障礙。

「對我來說，愛的感覺比性高潮更重要。」她繼續說：「但明知他是這樣，又何必傷他自尊心。」雖然感覺不悅，她間中仍會偽裝高潮，以免掃他的興。

有人說：男人如此賣力，換來女生的偽裝瞞騙，真的不公平。也有人說：男人真笨，女人一碰就開始呻吟，動了幾下，叫聲不斷，誰都看得出！

身體感覺很誠實，有沒有興奮高潮她很清楚，只是不願意坦白拆穿，是因為要保存「愛」的感覺。一個人因為愛你而偽裝，至少是想你開心舒服一點。一個人接受對方的偽裝，雖然不是真實，但那點樂在其中的感覺還是不錯。

「如果想知道她的性反應及自己的性表現，可以怎樣？」她丈夫曾經問我。

「如果很想知道她的性感覺，盡量不要在性愛過程中提出，可以在完事後大家相擁依偎時分享。做愛過程中唯一要做的事，是放鬆和投入去體會及享受性與親密。」我對他說。

床上的偽裝，是一種私心，也是一種想對關係的保護。當局者，未必是迷；很多時候，偽裝與模糊，是因為仍未找到出路。

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