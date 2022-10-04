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「就算到呢刻我都好難接受。」她幽幽的說。

另一半出軌是何其讓人抓狂的事，但最可怕的是他偷情對象竟是認識的朋友，朋友亦是床友也！

「嗰日早咗返屋企，以為老公等緊我，點知我見有個朋友嚟咗，佢哋仲係梳化度女上男下......。」她怨氣滿滿的說：「點解佢哋可以一直背住我偷情，仲咁公然係屋企度搞！」

「俾我撞到正，小三唔敢出聲亦無道歉，我老公將所有錯攬哂上身，話『只係一時抵唔住誘惑！』就算到宜家我都忘記唔到，每次一返屋企，依然歷歷在目！」

即使事情發生了一段時間，但撞破姦情的場景是有多嚇人，被背叛後的陰影持續揮之不去，一個是自己朋友，一個是同床共枕的丈夫，皆在她心上狠狠的捅上一刀。

曾經以為是世上最親密、可信，說過要相依相守的男人，卻在美色當前毫不猶疑的背向她，不留情面地在家偷情，難道是毫不在意被撞破，更不擔心她會洞悉到任何蛛絲馬跡麼，果真大膽至極！

「咁你有咩打算？」我輕聲的說，大概這種情況，不是勉強忍下去，便是斷然提出分開吧，只是兩個選擇都讓人進退兩難。

「同佢一齊咁多年，我唔想離婚，但我可以點啫！」

面對伴侶背叛，想過脫離苦海，就此結束，卻又想著不如試著挽回，閉眼原諒對方，心情一直反覆不下。由激動轉為充滿挫敗感的她，開始自我懷疑，想著是不是自己問題，對丈夫近來冷淡了、沒有好好在性和愛上滿足他，所以他才受不了誘惑，轉向外求？

這場外遇瓦解了彼此間的信任，安全感亦再也找不回，婚姻有如蕩然無存。傷害不只在於那刻的出軌，被背叛的人大概產生了了無止境的後遺症吧！除了基本的傷心、失望和沮喪，還有多次不穩的負面情緒，從憤怒到難過，在敏感與焦慮的狀態中來回折騰。

無論是乾脆放棄，及時止損，還是選擇原諒，照樣過日子，如何繼續相處、走下去，成了兩人之間最難的課題！







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