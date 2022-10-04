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「完事後我有洗手。」他傳來一張洗手盆前自拍，大特寫手掌上有半透明液體，嚇得她倒抽一口氣，心裏大呼「變態」。是因為上午當眾拒絕他，令他報復式回應？

早上回公司不久，他突然召集整個部門到會議室開會，她是最後一個收到通知的人。氣急敗壞走進房裏，閨蜜向她打了個眼色，令她甚感不安。

身為部門主管的他，突然拿出夏威夷小結他，用初階到不得了的指法，對她自彈自唱情歌示愛。她張開嘴呆了半秒，偷望其他同事，有的臉紅，有的偷笑，有的反白眼，惟獨他自我陶醉到不行，果然只要你不尷尬，尷尬的就是別人。

她面紅耳赤想轉身離場，但示愛的是自己上司，生活的壓力與生命的尊嚴哪一個重要？是時候發揮危機處理技能，趁他陶醉到合上眼時，迅速向同事暗示，齊齊鼓掌大呼「好呀！」。

「各位同事是不是很意外？」她保持鎮靜充當主持，「公司知道大家工作壓力大，希望同事工餘時間可以放鬆一下，特意安排了『彈夏威夷小結他以為去了夏威夷結他班』給大家，有興趣的同事可向我報名，詳情稍後 Whatsapp 給大家，我們再一次多謝主管示範。」

難得她花腦筋拒絕，雖沒趣，但沒有擊退他追求的決心。

午飯後回來，她和閨蜜在茶水間閒聊，他路過發現她的身影，忍不住放慢腳步偷聽。

「其實男人自己來很好看，」閨蜜發出一下近乎呻吟的聲音，「真是超性感。」

「的確很誘人。」

「我偷拍了男友那刻表情，」閨蜜遞上手機，「看！是不是很性感？還有幾張，可以掃下去看。」

「偷拍很變態，」她笑著掃下去，「嘩，怎麼滿手也是？」

「哈哈，量是有點多，滋潤嘛。」

「神經，我喜歡男人一雙大手掌，很有安全感，但要常洗手，我認有潔癖。」

原來她喜歡男人的一雙大手掌，也愛清潔，想到拍一張洗手照跟她開玩笑。

「完事後我有洗手。」他 Whatsapp 掌心有半透明液體的大特寫給她。

「會不會很變態？」她生氣，抵不住回罵。

「甚麼變態？開玩笑而已。」他不解。

「這是性騷擾！甚麼完事後，還要滿手那個！」

「剛上完洗手間，公司的牛奶洗手液，你想到哪裏？」閃到她面前解釋，遞上剛洗淨的手，「滿是牛奶香味！」

「死變態！」她不信。

「變態？」他不甘，一時火起，「剛才你在茶水間不是高談闊論男人自己來很好看？甚麼超性感，甚麼滿手也是。」

「神經，我們討論她男友彈小結他很有型，『滿手也是』是指她擠過多潤手液給男友，變態！變態！變態！」

重要事性說三次，真的很重要啊⋯⋯有些事實在不宜公開做，例如示愛和被罵，他應該徹底沒機會了。







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