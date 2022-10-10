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性愛的其中一個重要目的，是在伴侶關係中追求親密與快感，但有人因為感受不到性愉悅而又擔心影響伴侶關係，於是假裝高潮。有調查顯示，有48%女士在床上曾經假裝高潮，男士則有11%。

相對於女人假裝高潮時要叫床和呻吟，男人的扮看來簡單得多。不需誇張的叫床，只需將衝刺動作停頓，稍微抖動身軀，反正那話兒在她身體裏，只要拔出來的安全套不讓她看不見，她便不會知道你有沒有射精。

但問題是：性愛本屬輕鬆和愉快，為何變成一場要小心翼翼扮演，需要隱藏的閃避遊戲？

「她應該沒有發現我在做愛時未有射精的情況，可能因為她沒有很多性經驗，加上我抽插一輪後身軀放鬆及停止身體動作，狀似射精後的情況，她就以為我已經滿足地完事。」已婚未及一年的他，承認在做愛時有假裝高潮。

「兩個人做愛，要顧及大家的不同反應，又要留意她是不是已經準備好，有時她還會說痛，我覺得自慰比做愛容易，也較易有快感和高潮，只不過擔心她知道後會覺得我不喜歡她，所以做愛時會假裝投入和完事，避免她懷疑。」他指假裝高潮的「交功課」心態，是為了保護關係和省卻太太因懷疑而引起的麻煩。

「如果你繼續假裝投入，將真實情況隱瞞，做愛時虛構有性滿足，長遠會對你們的性生活有甚麼影響？況且，你有把握她一世都不會知道你的偽裝？如果你能成功隱瞞她一世，你建立的是一段怎樣的感情？」他想保護關係，我希望他明白自己想保護的，是一段怎樣的關係？

新婚適應，需要夫婦協調去找出彼此覺得自如而舒服的連繫方式，無論床上或床上，坦白都是一個最有效的工具。

如果你期望假裝高潮會令伴侶安心，性生活層次只會停留在「做咗」卻永沒可能改善的狀況。一旦假裝高潮成為習慣，伴侶間永遠不能享受性愛的親密與快感，那才是真正的問題。







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