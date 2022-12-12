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表面上強調順其自然，像是從容不逼，另一面可能是在用力扼殺，令別人透不過氣。

「其實他是對性沒有意欲，還是對我沒有性意欲？他是在追求好的性生活，還是根本不想有性生活？」已婚未夠一年的她談及與丈夫的性生活時，帶著怒氣地說：「莫說主動，連被動配合他也說不上。」在她心目中，男士在性愛上會較主動，但丈夫的表現與她的預期有很大落差。

「過去一年，我們做愛次數少過10次，大部份還是在我給他壓力下才成事。我覺得自己的性需求不算大，但他的反應和態度……」她深深嘆了口氣後繼續說：「他要求的性生活，很『佛系』。」

「佛系」，對這個帶點哲學味道的形容詞，我感到有一種苦澀及諷刺的味道。

「性應該由心而發、順其自然，在不經意及沒有刻意人為因素的情況下發生，我覺得才是最好。」他丈夫對我說。

「每個人對性愛有不同的理解和期望，是很正常，也需要尊重。你認為美好的性愛要由心而發、興之所致；太太則認為愉悅的性生活需要共同培育與營造。偶發的順心率性與有意的用心經營，你認為是不能共存的排斥和矛盾？」我希望他明白difference不一定成為distance。

「那又說不上是矛盾，只不過是大家看法不同。」他也自覺自己的堅持有點說不過去。

對於一些相信「性必須是偶發自然才是美好」的人，關係大多會不如意。如果認為用心在意、積極經營就不是好的話，那麼對性的學習、留意伴侶的需要、觀察對方的反應、伴侶間溝通對話、營造溫馨氣氛等促進性與愛基礎的心力，都會成為「不自然」。若他相信找到一個「和他一起愉悅就會自然發生」的伴侶，幸福就會不費力地自然衍生，那就仿如灰姑娘的童話，腳上的玻璃鞋剛好合適就萬事完美。

童話無疑令人憧憬，但將童話視作真實，就是自我設限，只會製造很多情傷與怨偶。







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