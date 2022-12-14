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剛剛交上新男友才半個月左右的Y向我投訴：「我昨日無意中發現了男友在一位女藝人的Instagram新帖留言『你身材咁好，做你男友真係幸福』，然後我好奇他究竟還追縱了甚麼人，不看尤可，原來他追縱了很多火辣的模特兒和KOL，更經常給她們留言和按讚。我突然一瞬間崩潰了，到底我正在跟一個怎麼樣的人談戀愛？」

太魯莽了吧！對於有意交往的對象，現代人不是早就習慣先「起底」一番，按進對方的追縱名單中尋找蛛絲馬跡嗎？另一方面，也不知應說男方坦蕩還是粗心大意，明明多開立一個小號就可以瞞天過海，他卻是光明正大地用真實身份去欣賞其他女人的曼妙身材。

「我該分手嗎？」Y問，男友是在交友軟體認識的，有句廣東俚語叫「冤枉來瘟疫去」，我想Y早就做好了隨時結束的心理準備。

假如自覺接受不了，對男方信心全失的話，分手也是無可厚非。

然而，我想這其實是許多情侶間的矛盾，就如有些女生發現男友偷看AV，或是在街上偷望其他美女，對敏感的她們來說也是晴天霹靂。但站在男人的角度，到底越界的定義在哪？精神沒有出軌，肉體也沒有出軌，單純用眼睛看看都有罪？

說到底，一般女人的心態就是，男友可以好色，但交往後的情色對象就只限於自己。只是，一對一的真人模式不等於讓你為所欲為，我需要的時侯，你要盡好男友本份，其餘沒我准許的時間…… 你要施行禁慾主義，不可以色色。

別忘了，有些事情本來就是雙向，在你企圖控制對方的慾念時，你又有否給了他適切的滿足？曾經聽過一些女士抱怨，男友或丈夫竟然寧願看AV自行解決，也不與她們溫存一番，女的以為自己被嫌棄，男的自覺不被諒解，結果雙方的隔閡倍加嚴重。事實上，AV只是一枚工具、一個媒介，去讓他們在不打擾任何人，也不用哀求任何人的情況下，快速解決生理需要。



女人的心裡很清楚，看性感照、看AV，不代表他們真的愛上別的女生，但她們就是不喜歡伴侶意淫自己以外的其他雌性，更莫說口頭上和文字上的讚美或調戲。

不構成騷擾的話，這些事情大概沒有一面倒的對錯之分，而另一半的取態只有接受或不接受。但若情況倒過來，遇上自身對色慾需求不多的伴侶，女人又如何自處？求之而不得，怨念肯定更深吧！不如坦白承認，女人就算不把情色掛在嘴邊，卻不代表把性事看成得過且過，只是沒多少人夠膽開口說出自己所需所想而已。

人海茫茫，找到心意相通，溝通順暢的伴侶已經並非易事，延伸到床上，依然能夠互相滿足，或是互相包容的，就難上加難。男友愛追縱性感女郎，女人覺得不爽是意料中事，但決定終斷關係之前，好好溝通一番，說出自己感受才是最重要。或許在他眼中，千萬個顯示屏內的美女，其實都不及一個密切接觸的你更引人入勝。

若說幸福是要靠自己爭取，性福自然也不例外。與其羞臊地、被動地接受支配，何不主動地、坦然地將親密關係昇華？

真的協調不了，而愛亦不足以彌補缺口？到那個時候，你的身自然會告訴你的心該何去何從。