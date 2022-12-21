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單身半年，T前陣子經朋友介紹下認識了一位男士，約會過幾次，得出的結論是：宅男、細心、沉穩、有風度、外表稍遜。

臨近聖誕，對方打算約她共度平安夜，然而T卻有點猶豫：「我對他算是有點好感，但還未確定自己喜不喜歡他。大時大節應約的話，似乎會給人一種say yes的感覺……我覺得我們還未是時候！」

這世上有兩種人，一種是憑直覺戀愛，信奉一見鍾情的人，另一種是必須透過深交，了解對方的優缺，才能漸漸發展的人。我屬前者，T是後者，當然，我們不能否定將來會不會有某人出現推翻這種慣性，但可以肯定的說法是，信奉一見鍾情的人，從一開始就清楚自己的感受，甚少會懷疑自己是否喜歡對方，以至錯過了才後悔沒有珍惜機會的狀況，幾乎不會發生。

而T的糾結正是怕自己後知後覺，會錯過難得的緣份；同樣地，她也怕自己衝動答應了，才發現原來根本沒辦法愛上。延伸題：「難得找到他愛我多於我愛他的人，這次會愛得比較輕鬆，比較幸福嗎？」

我明白T的憂慮，莫說是她這種靈敏度不足的類型，就算是以直覺先行的我們，愛到半路，有時候也會迷失起來，錯誤估算對方的重要性。

愛，的而且確是一種很抽象的東西，既然無從量度，惟有幻想成一些實質的處境去臆測。「收不到他的短訊，你會不自在嗎？他約會你，你會期待嗎？如果連這些最基本的感覺都沒有，他的存在大概也只是個代用品而已。就算如你所說，不想錯過機會，開始跟他談戀愛，望著那張臉，你會想主動吻下去嗎？」我問T。

有時候，身體比腦袋還要誠實。

你能否接受雙方肆無忌憚地表露隱私一面？在對方面前放屁、如廁時不關門，就算是壞習慣，以愛為前提之下都能一一包容。對方生病、受傷時，會寧願捱苦吃痛的是自己。老來體弱多病，需要互相扶持，你甘心付出所有心力去貼身照顧，包括替他洗澡、餵食、上廁所，你會嫌棄嗎？愛情不能只停留在美麗的表象，當想像到實際交往後將遇到的種種，你大概會知道自己是否願意與這個人同甘共苦。

要是你根本不愛他，他有多愛你又有何用，所謂被愛的幸福，都只是建築在無以為報的罪疚感之上。

明知道愛情無法量化，但某些時候我們確實需要釐清對方的位置。錯誤高估了，以為自己很愛很愛，為他付出了許多，到頭來卻發現原來自己只是太投入愛人的角色，喜歡奮不顧身的感覺而已。衝動過後，回頭看看這人其實根本可有可無。

低估了，以為對方不太重要，別離之後，卻覺得心房像被掏空了一樣。分手再難受，原來也不及後悔錯失那麼磨人。

人性往往如此，總要待到一些重要關頭，才明白愛情的份量。心裏那些預演的小劇場，無非是為了將值得珍惜的人及時留住，同時把懊惱悔恨的風險減至最低。







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