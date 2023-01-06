06/01/2023
情趣用品店老闆分享：80歲伯伯的心酸故事！女士唔知自己陰道痙攣！大學生唔識避孕？3歲到80歲都要有性教育！香港性教育落後成點？
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上集請來了情趣用品店Sally Coco的創辦人Vera和大家分享開店經歷！今集將話題再深入些許，分享作為店主的同時，分身為兼職性事輔導員的所見所聞！一位80歲伯伯的心酸故事、一位陰道痙攣不自知的女性、大學生的性觀念，都道出由3歲到80歲，都需要性教育。甚麼是身體自愛？殘障人士在性方面的視角怎樣？今集齊齊探討！
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Credits
Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video Editing／Ashley Choi
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