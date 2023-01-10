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「之前佢對我都好似唔錯，同我食好嘢，睇演唱會，但有事嘅時候，先知佢係一個點嘅人！」她撅著嘴說。

那位男士追求Y已一段時間，他們間中外出，看戲、吃飯，嘴甜的他很愛說甜言蜜語，把Y哄得一陣陣。早前他撲到一票難求的Eason演唱會門票，即約Y同行，她漸漸覺得這個男人挺有誠意，好感略增。然而才不到半個月，她已堅定的要「落閘」！

「佢知我近年尾要入院做個小手術，全身麻醉架，都唔會叫無咩嘢啩，入院前幾日佢message我，唔係關心，而係問我幾時出院，要約定我去酒吧倒數！」她反著白眼的說。

「吓，即佢諗住你啱啱做完手術無幾日，就可以飲酒、捱夜、出去逼？！」我也不明白為甚麼有人會如此坦白！

「可能佢覺得開個刀啫……」她無言得很。

「平時再好，有事先見真章呀！」我坦言的說。

要入院「動刀維修」，怎麼看都不是小事一樁，誰不是手術前有著心理壓力，還得擔心之後的復原狀況。正常人看到朋友這樣，都是忍不住叮囑、慰問一番，但他身為追求者，沒有展示出一絲的關心，倒是急著約她出院後party，看來他在意的並不是她，而是大時大節，狂歡之時有沒有人相伴吧！

「出院後都要休養架，果然有啲人只係共玩樂既豬朋狗友類，哈！」我可沒說錯呀。

平時嘴上、message有多口甜舌滑，說話有多動聽，都不能當真。顯然他之前的好，只限於風花雪月，別被一時的假象蒙蔽了眼。在她脆弱、生病之時，他沒有一句問候，只有冷漠和漠不關心，甚至不care她手術後的身體狀況，身子、精神如何、能不能捱夜、吸收酒精，他只想著盡興的年終邀約！常言道，有事時更能看出對方真實的一面，真心從來都不計甜言蜜語，而是一舉一動，真正的關心和愛護。

作為男友候選者，可以沒有俊朗的外表、優秀的職業、多金的背景條件，但至少要有真心實意，在需要的時候能支持、相伴在側，而他這種只適合吃喝玩樂的人，不作他想，直接歸類為not boyfriend material吧！







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