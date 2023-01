收藏文章

「結婚日子久了,性生活的質素是否必然下滑?」已婚六年多的他問。

「關鍵在於你認為好的性生活質素是甚麼?如果質素是指因新鮮感而來的刺激感,幾可肯定性生活的質素會褪色,甚至由褪色逐漸變成空白。」我對他說。

「這似是我現時的情況,我和太太的做愛次數,初婚時是一星期兩、三次,到現在兩、三星期才一次,更試過一個月才有一次。這是否就是七年之癢?」他頗在意做愛的次數,卻又控制不了做愛意欲的下滑。

有人指婚姻美滿期在婚後六至十年會告一段落,有統計顯示離婚夫婦的婚齡中位數是七年,就是大家常說的「七年之癢」。

「你認為性生活乏味是因為七年之癢,但有婚姻專家指夫妻在性生活由彼此探索到了解熟悉,約需七年時間。七年,可以由認識到乏味,也可以是因為認識了解而更懂得找趣味。」大腦是最重要的性器官,what you see cannot be unseen,眼界會決定你看見的東西。

「但一個人望得久,失去新觧感,甚麼辦?」他跟很多男士相似,慣以視覺感官引發性慾。

「你在現時自己的居所住了十年,對單位內的環境設計早已看到沒有新鮮感,你會因此厭倦回家嗎?」

「那又不會,有時疲倦更想早點回家。」他開始明白激情、感情、恩情和生活處境會同時影響關係、個人感覺和反應。

從視覺、嗅覺和觸覺,我給了他一些促進性愛的建議:

1) 外表修飾的視覺吸引:適度修飾保持儀容外表,是對自己及對方的重視,亦可延長性吸引力的expiry date;要謹記:為悦己者容,無性別之分。

2) 加強嗅覺刺激:人對氣味很敏感,可選擇雙方喜歡的香水或香薰,促進放鬆及引發性慾。

3) 全方位身體觸覺:身體各部份(頭、臉、頸、肩、胸、腹、背、臀、腿……)都可能是敏感點,有待彼此發掘,提升性趣和性興奮。

性器官,不只在胯下的地方。乏味還是趣味,並非是非題,而是選擇題。

新春伊始,祝願各位有情人和伴侶身心皆健,情色兼收。







【2023兔年】迎新春,謹祝大家福兔豐年,鴻圖大展,財運亨通! 即睇2023癸卯年運程預測,兔年齊齊行大運!► 即睇