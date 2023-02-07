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最近男友人Y與女友大吵一場，在新年過後，情人節前竟然這樣，真是不妙也！

「嚟緊情人節，我都諗住會有準備，點知佢話要去至少$2000 per head嘅餐廳先有氣氛！」他滿臉不悅地說。

「咁計計埋埋，兩個人至少要$5000先落到樓啦！」我噗哈的一笑。

「食咁貴就一定好咩，咪又係為咗『曬』！」他嘆了口氣。

要吃好西，除了是滿足五臟六腑和味蕾外，更是為了能在IG上打卡呀，這樣才能在損友間顯面子，突顯備受男友寵愛，至於錢嘛，反正是男友付，嘿！

「上年情人節送咗差唔多$3000嘅名牌化妝品同香水俾佢，佢覺得唔夠好，話今年想要個過萬蚊嘅包包，我今個月真係『月光』啦！」他繼續不滿的說：「我同佢講不如唔好洗咁多，佢就發脾氣，話人地男朋友都捨得洗，係咪我對佢唔夠好，唉，真係要順佢意？！」

情人節當天，社交平台是例牌的放閃頻道，有著各位好友，各式各樣、林林總總的慶祝post、有不同的花束、禮物、吃好西和甜蜜合照，單身人士固然識趣的迴避一番，情侶也不禁暗自比較？！聽說「別人的男友總是不會讓人失望」，所以她也要睇齊，為了不讓旁人的閃光彈專美，聰明的她當然得提前明示，以合乎心意，花是基本的，當日晚餐要在高級餐廳、禮物要收名牌包包，果然節日都是用錢堆砌，哈！

要是看著朋友如何過節，出於比較，而向男友步步進逼，這樣是否有點誇張？真的要在物質上略勝一籌，才顯得是被男友百般愛護，過得幸福麼，情人節都成了互相較量的日子了？！

早前才剛過聖誕節、新年，慶祝好幾回已破費不少，反正吃好西，收昂貴禮物又不一定等於感情好，確實也該體諒一下男友，畢竟女人愛過節，但埋單的大多是男人呀！

著重節日儀式感的我，也許人大了，對於是否要在正日大肆慶祝早就少了份執著，提前慶祝也很不錯呀，餐廳人流較少，不用全場人擠在一起，點著一式一樣的大餐，吃著平日的菜式，卻付上更多的節日價錢，著實不太划算。至於禮物嘛，要是聖誕節已收到對方送上一份好的禮物，更是沒必要在短短兩月間再要求收大禮呀，留待之後的節日再想也未嘗不可。畢竟男人對大花筒、貪得無厭的女人的印象可會大打折扣。

過節是兩人間的事，只著眼物質，要求這要求哪，破壞彼此間的感情，值得嗎？有共識地過得開心，享受才更為重要呀！







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