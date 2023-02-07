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晚上十時許，公司幾乎人去樓空，剩下幾個加班同事。她走到美術部門前，往內探了一眼，角落處只得他一靜靜地工作。

「不好意思，」她靜靜地行到他身旁，「可不可以幫我一下？可否替我打印一張彩色影印？」

「嗯？」他放下手頭工作，「甚麼？」

「因為我部門那部打印機品質很差，」她有點難為情，「其實是我做的生日卡，明天送給男朋友。」

「生日卡？」甚麼年代？還有人送生日卡？還要是自己做的？接過她USB「手指」，打開檔案，設計有點醜。

「是不是很難看？」她失笑，「用小畫家做的，請不要見笑。」

「想修一下嗎？」職業病，只是隨便說說，其實他們並不認識，只是平日偶爾在公司擦身而過的同事而已。

「不用了，不好意思的，謝謝。」雖然設計有點醜，但 100% 親手打造誠意緊要過美觀。

第二天早上在辦公室遇上他，悉心打扮為男友慶祝生日。上午才見她容光煥發，下午像生意失敗似的。他不敢多事，但見她楚楚可憐的樣子實在忍不住。

「有沒有試過？樓下咖啡機的咖啡，請你。」他跑到樓下給她買咖啡。

「謝謝，」強顏歡笑，眼線好像糊了，妝也不補，似乎打擊不少，「很香。」其實她不喝咖啡。

「沒事嘛？」她微笑搖頭，臨走前發現生日卡在她的垃圾桶內，再好奇也不好意思問。

對別人關心，有時是想換取關心，他本來就是個寂寞人。約晚飯安慰？但今晚人家男朋友生日，不需要他；改天？人家有男朋友，會不會很多餘？這個問題他一直思考到下班。

「今晚有空嗎？」她突然在大堂閃出來，「想答謝你昨晚幫忙。」

「你不是約了——」

「完了，下午散了。」難怪悶悶不樂，「我訂了餐廳，不要浪費。」

假裝沒事的她，晚飯時愈喝愈多，甜品還未奉上，她差點僕在桌上呼呼入睡。選擇酒店內的餐廳，原想跟男友過浪漫一夜，酒店房也訂了，如今大派用場，送她上房間休息。

醉醺醺的她躺在床上，緩緩地鬆開衣領，信手抓住他的領帶把他拉到床上。帶著酒氣在他耳邊吹一口氣，他全身血管都擴張，怎算好？

「以為他會等今天後才跟我分手，結果他下午提出分手，最接受不了竟然用 WhatsApp 跟我分手。」果然，一個鍾情實體生日卡的人，怎接受到 WhatsApp 分手？

她熟練地把他全身衣服鬆開，只是幫一個小忙，竟然換來如此大禮，果然好人有好報。

第二天她在酒店大床上一覺醒來，房間和她身上衣服都齊齊整整，沒有大戰痕跡。梳妝桌放了酒店的信紙，上面寫著：「替你點了早餐，打電話到服務台會送上來，我請。謝謝晚餐，公司見。」

她喜歡觸摸到事物，把信紙對摺再對摺好好收起，看來觸摸得到的，是一段新戀情。從沒如此期待上班，真好。