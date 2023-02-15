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聽見K小姐在情人節前向男友提出分手，我們都有點錯愕……

「我不想裝幸福了！情人節又如何？他一向說討厭被商家主導節日，討厭造作的儀式感，所以堅持不慶祝任何節日。看見人家送花送禮物放閃，而我卻是兩手空空。這兩年我以為自己可以感染他，又或是慢慢適應他，但踏入第三年了，還是一樣的失望。想到餘生若跟這類人過，還會有幸福嗎？希望下次會找到個寵我的人；甚麼藝術型男生，以後避之則吉！」K說。

「藝術？你男友不是會計師嗎？」我嚇得不輕，難道她不止一個男友？

「沒錯呀！是會計師，他說他喜歡電影、喜歡攝影，喜歡看山水，所以都是藝術型。」

我失笑了，K這算是誤墮騙局嗎？史上最大的謊言之一，是形容自己「藝術家脾氣」，用以包裝那些自我中心、狂莽偏激、風流不羈的爛個性。情況跟明明土生土長，卻說自己「鬼仔／鬼妹仔性格」一樣，把一些讓別人難以理解的瘋言瘋行嫁禍給「文化差異」。

藝術家是怎麼樣的性格？藝術世界本來就無限寛廣，只能說，走在那條路上，保持自我是必要的，但不等於閣下獨行獨斷、自私自利、喜歡耍性子、不理別人死活，就能與藝術家扯上關係。

只能說，掛羊頭賣狗肉的人太多，所以上當人數也是成正比例。

覺得自己天生平庸，所以想給自己營造一種個性，於是勉強駕馭不屬於自己的形象，嫌藝術的幌子太高深，有些人索性將其簡化，給自己弄個「藝文青」人設也是不錯。

逛手作市集、在西九文化區打打卡，拍些刻意假裝不經意的側拍相，交出一個似笑非笑的生硬表情，配上圖文不符的勵志語錄，必要時加個hashtag自嘲一聲「偽文青」，引導朋友們向文青方向聯想，就這麼簡單便能為自己塑造人設。

開結交往過後，真性情逐漸浮現。甚麼藝術家？原來只是修養差、脾氣壞；甚麼鬼仔性格，壓根兒就是心浮氣躁、口沒遮欄；甚麼文青女神？鏡頭內外還是一樣造作，布袋只是道具，真正心頭好是裝不到東西但裝到可愛的名牌小廢包。

為甚麼有些人的感情總是快來快去，或許就是他們的人設包裝得太好，讓你一下子以為自己遇上了理想型。到真正交往過後，才慢慢發現對方的真實一面與他所經營的形象相距甚遠，那些虛假陳述與現實完全不符，失望了，也就分手了。

然後嘛，他們慣用的人設自然會吸引另一些新對象，這個快來快去的遊戲一直循環著，直至等到一個不嫌棄他人設崩壞的大善人。

兩個人長久生活，不可能永遠戴著面具，你的包裝總有一日要卸下。可不可以，大家從一開始就坦率一點，先小人，後君子，坦誠地讓他認識真實的你，相信自己的好會被看見、被欣賞。

許多失敗者都沒發現，一開始包裝太好，往後的日子就只會倒扣分數，到頭來，本應好好談戀愛的時間，最後被浪費來互揭瘡疤，何苦？